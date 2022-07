Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, dio positivo por COVID-19 este jueves, según informó la Casa Blanca en un comunicado. El mandatario presenta síntomas leves y permanecerá aislado, de acuerdo al comunicado. Biden tiene el esquema completo de vacunación y dos dosis de refuerzo.

"Esta mañana, el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Está totalmente vacunado y con dos refuerzos y experimenta síntomas muy leves. Ha comenzado a tomar Paxlovid", señala el comunicado oficial. El mandatario se aislará en la Casa Blanca y seguirá con sus tareas desde allí hasta que una prueba le dé negativa.

El comunicado adelantó además que "en aras de la transparencia, la Casa Blanca informará diariamente sobre el estado del Presidente".

Este martes, Biden, de 79 años, se había realizado una prueba de covid-19 que dio negativo, y este miércoles estuvo en contacto con miembros del Congreso y periodistas durante un viaje.

Jill Biden, negativo

En tanto, la primera dama, Jill Biden, dio negativo al COVID-19 cuando se hizo la prueba en la mañana de este jueves, le dijo su portavoz Michael La Rosa a CNN.

La Rosa afirmó que Jill Biden es un contacto cercano del presidente y que está siguiendo las pautas de los CDC de utilizar mascarillas y mantener la distancia social en sus visitas de este jueves.

La primera dama se encuentra en un viaje de dos días por tres estados y actualmente está en Detroit, Michigan. Posteriormente viajará a Georgia. Jill Biden no está modificará su visita ni su agenda, explicó La Rosa.

