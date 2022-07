Con un discurso sin autocríticas, el saliente Primer Ministro de Reino Unido se felicitó por una "misión ampliamente cumplida" y dio consejos a los candidatos a sucederlo.

La excentricidad ha sido su marca distintiva y Boris Johnson no podía no refugiarse en ella en su última sesión ante el Parlamento de Reino Unido, del que se despidió defendiendo su trayectoria y lanzando en español un "¡hasta la vista, baby!" entre los aplausos de los conservadores y los abucheos de la oposición.

"Misión ampliamente cumplida", aseguró el saliente primer ministro al hacer un balance de sus tres años de mandato. Y afirmó que dedicará las próximas semanas a "hacer lo que cree que los ciudadanos esperan que haga: avanzar en los temas por los que fuimos elegidos en 2019."

"Estos últimos años han sido el mayor privilegio de mi vida", afirmó Boris Johnson, de 58 años, que el 7 de Julio anunció su dimisión tras perder el apoyo de su Partido Conservador en un contexto de múltiples escándalos que lastraron su popularidad.

Concluyó diciendo: "¡Hasta la vista, baby!", en español, entre los aplausos de su bancada, repitiendo la célebre frase pronunciada por Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2.

Los consejos de Boris Johnson a su sucesor

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, le interrogó sobre la actual campaña en el seno de su partido para sustituirlo como líder e inquilino de Downing Street, incluida la cancelación de un debate televisado entre los candidatos el martes.

"Bueno, no sigo el tema con especial atención", bromeó Boris Johnson, ante las risas de los diputados.

Twitter de Boris Johnson @BorisJohnson