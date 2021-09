La Municipalidad de la ciudad de Apóstoles, a través de la Secretaría de Desarrollo Social informa a la comunidad que el próximo viernes 24 de Septiembre se estará realizando un gran Operativo de Salud y Prevención, el cual contará con charlas informativas y testeos rápidos de ETS. La actividad tendrá lugar en la Plazoleta de la Madre (Boulevar Sarmiento y las calles; Alvear y Belgrano) de 8,00 a 12,00 horas. Se trata de una trabajo en conjunto entre diversas instituciones de la provincia de Misiones que incluyen al Ministerio de Salud a través de Salud Integral Misiones, al Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Misiones, Atención Primaria de la Salud, Dirección de Bioquímica, entre otras. En la ocasión se realizarán testeos gratuitos de HIV, Hepatitis B y C, a mayores de 50 años de edad, test de sifilis a embarazadas, Toma gratuitas de tensión arterial. Como así también, una charla informativa en el marco del Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado Adolescente.

22 Septiembre de 2021