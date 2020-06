Gerardo López: "Al Dengue y al COVID-19 lo combatimos entre todos, no una gestión"

Así lo afirmó, el Contador, Gerardo López - Presidente del Comité Comunal de al ciudad de Apóstoles de la Unión Cívica Radical (UCR) - con motivo del operativo de la fumigación realizado el último fin de semana. El último fin de semana se realizó un operativo de fumigación contra el Dengue llevado a cabo por las autoridades de la UCR local y con la presencia de un equipo del Concejal de la ciudad de Posadas, Martín Arjol en distinos barrios del Municipio de Apóstoles.

En la mañana de éste miércoles, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa radial "Información al Límite a Gerardo Daniel Lopez (Presidente del Comite Comunal de la UCR) al respecto, López dijó "estuvimos realizando la fumigación de distinos barrios de Apóstoles para combatir el Dengue con los dirigentes del partido ayudando en esta tarea que nos compromete a todos, no solo a una gestión como lo quieren anunciar, por eso nos llama la atención que no fuimos nunca convocados por el Comite de Crisis Municipal cuando comenzó la Cuarentena". Además señaló, "estuvimos recorriendo varias zonas de la ciudad donde observamos mucha basura lo que provoca la proliferación del mosquito y algunos vecinos que no mantienen limpias sus casas".

"Más allá del tema sanitario , la cuestión económica y social se va a presentar muy difícil en la Argentina, eso lo muestran todos los indicadores económicos, y la emisión monetaria descontrolada seguro conduce a una inflación alta", finalizó el dirigente de la UCR en la 99.1 Límite Informativo Radio.