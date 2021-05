Desde la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles y a través de la Secretaría de Desarrollo Social convocan a quienes tengan pensiones Nacionales No Contributivas por Invalidez y Madres de siete hijos a presentarse por terminación de DNI al Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del Néstor Carlos Kirchner - ex Barrio 200 Viviendas - de 15,30 a 18,30 horas. Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). Este programa transfiere fondos a las Provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

A continuación el cronograma de asistencia:

DNI finalizado en 0 y 1: lunes 03 de mayo.



DNI finalizado en 2 y 3: martes 04 de mayo.



DNI finalizado en 4 y 5: miércoles 05 de mayo.



DNI finalizado en 6 y 7: jueves 06 de mayo.



DNI finalizado en 8 y 9: viernes 07 de mayo.

Financia la cobertura médico-asistencial a:

• Titular de pensiones asistenciales: madres con siete hijos y más, personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza.

• Beneficiarios de pensiones por leyes especiales: ex-combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, etc.

• Beneficiarios de pensiones graciables: personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.



Requisitos:

• Ser titular de una Pensión No Contributiva (PNC).

• No tener obra social o cobertura de medicina pre paga.

Documentación a presentar:

• Fotocopia de DNI (frente y dorso).

• Fotocopia de la última orden de pago previsional o del cupón de pago de la Pensión No Contributiva.

• Certificado de domicilio, expedido por Policía (jurisdicción CABA) o declaración jurada de domicilio expedida por registro civil (en caso de provincia, pues la policía ya no lo emite), sólo en caso que no esté actualizado en el DNI.

Foto.- Archivo

3 de Mayo de 2021