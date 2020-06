La Municipalidad de Posadas habilitó la apertura de bares, restaurantes y heladerías

Mediante el decreto N° 727/20, la Municipalidad de la ciudad de Posadas adhirió a la Resolución interministerial de la Provincia y habilitó la apertura de locales gastronómicos, bares y heladerías para el público en general en el horario de 8,30 a 18,30 horas. La apertura de estos locales se dará bajo las siguientes recomendaciones: Se deberá evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con amigos o con otros trabajadores. No está permitido compartir objetos y utensilios. Deben tomarse las medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo descartable tirando el pañuelo inmediatamente. Se deberá mantener una distancia de 1,5 metros ante cualquier persona. Si se necesitan lentes, estos deberán estar fijados con las agarraderas para anteojos. No se deberá usar maquillaje u otros productos cosméticos que puedan causar mayor sudoración en la cara o producir picazón. Debe evitar tocarse la cara. No se permite el uso del celular en la zona de trabajo. Si por extrema necesidad es usado, se debe proceder automáticamente una nueva higiene de manos.

El personal de servicio deberá desinfectar sus manos con solución de alcohol al 70% o gel alcohólico antes de tomar los pedidos y después de manipular dinero. Realizar un lavado exhaustivo de manos cada 30 minutos. En caso de toser o estornudar, se deberá cubrir con un pañuelo de papel, luego tirarlo en un recipiente cerrado y lavarse las manos inmediatamente. Sin un empleado tiene síntomas, llamar inmediatamente al 147 para que asistan a revisarlo. No trabajar con la ropa que trae de la calle, sino tener uniforme y zapatos exclusivamente para trabajo y lavarlos periódicamente. No acudir al trabajo en caso de presentar algún síntoma. Se deberán reducir la cantidad de reuniones laborales a las que sean imprescindibles.

Recomendaciones para las instalaciones

En Salón:

· Mantener la distancia de 1,5 mts entre personas.

· Las mesas se dispondrán de tal manera que queden separadas por una distancia de 2 mts o en su defecto la implementación de divisiones/tabiques para mantener la separación protocolar.

· Las computadoras, relojes de fichada y cajas registradoras se desinfectarán rociando un paño con alcohol al 70% y pasándolo sobre la superficie de teclados o dispositivos electrónicos. No rociar el producto directamente sobre los equipos.

· Instalar en diferentes puntos comunes del salón, la expedición de hidro alcohol y desinfectante de manos para uso de personal de trabajo.

· Mantener los espacios ventilados. Los equipos de aire acondicionado deben funcionar en modo aire fresco.

· Cuando se detecte personas correspondientes a grupos de riesgo, se deberá identificarlas y ubicarlas en el sector especialmente preparado para ellas.

· Si algún alimento o utensilio ha sido expuesto a un estornudo, desechar o desinfectar.

· Limpiar pisos y paredes del salón entre turno y turno.

· Debe asegurarse la limpieza y desinfección de mesas y superficies en contacto con comensales. Las mesas deberán desinfectarse luego de que se retire cada comensal y siempre antes de que siente uno nuevo.

· Se deberá contemplar en el “Servicio de mesa” lo siguiente:

-Pan, hielo y aderezos deberán ser provistos por el mozo.

-Se dejará una sola carta/menú por mesa

-Si el comercio dispondrá de individuales de papel, estos serán desechados y cambiados al terminar cada servicio de mesa. Si se disponen de individuales lavables, estos deberán cumplir el protocolo de limpieza especificado. Correrá la misma metodología para los manteles.

-Los platos deberán ser de cerámica/loza y deberán pasar el protocolo de limpieza. Utilizar servilletas de papel o en su defecto las servilletas de tela deberán cumplir con el protocolo de limpieza especificado.

· Fomentar el pago electrónico para evitar el contacto con billetes.

· Se desaconseja el uso de modalidad “Buffet” autoservicio. En el caso de funcionamiento necesario se deberá contemplar una re-ingeniería del servicio:

-El “Lanchonete” no deberá disponerse en el centro del restaurante ni tampoco a la vista de los clientes.

-Los comensales NO deberán levantarse de las mesas

-los platos deberán ser servidos por los mozos.

En Baños

· Desinfectar con mayor periodicidad picaportes de baños y todas las puertas que se encuentren en el salón.

· Desinfectar barandas, pasamanos y puerta de ingreso al local en forma frecuente durante cada turno del servicio.

· Limpiar pisos y paredes de cocina y baño frecuentemente, varias veces al día. Utilizar cloro y sus derivados.

· Colocar alcohol en gel en los baños.

En Cocina

· Limpiar pisos y paredes con cloro o sus derivados.

· Desinfectar frecuentemente manús, mostradores, mesas, barras, pasamanos, picaportes y comenderos.

· Lavar y desinfectar vajilla a temperatura superior a 80° C.

· Lavar manteles y servilletas de telas a más de 60°C. Se deberá priorizar el uso de descartable.

· Cocinar los alimentos por encima de los 70°C y mantener cadena de frío.

· Revisar que todas las zonas de lavado de manos y utensilios estén abastecidos con jabón desinfectante y papel seca manos.

· Ventilar todas las zonas después de cada turno.

· Recomendaciones para los consumidores

· No se debe compartir tazas, utensilios para comer, alimentos o bebidas con otras personas.

· El personal del establecimiento deberá sugerir a los clientes higienizar manos antes y después de consumir alimentos.

· Se deberán mantener las distancias sugeridas.

En caso de toser o estornudar, se deberá cubrir con un pañuelo de papel, luego tirar el papel en un recipiente cerrado y lavarse las manos inmediatamente.