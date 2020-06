Posadas: Invitan a participar de concurso de dibujo por el Día de la Bandera

Con el fin de rescatar los valores patrióticos de nuestros niños y su interés por la historia, el Paseo Cultural La Terminal, dependiente de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la ciudad de Posadas junto con la Librería 6 de Junio invitan a participar de un concurso de dibujo cuya temática será el día de la Bandera Nacional.

Del concurso podrán participar niñas y niños de 6 a 12 años y el premio para el ganador será un kit de dibujo. El formato será de técnica libre en hoja papel canson N° 5, pudiendo realizar dibujo, pintura o collage. En cuanto a los materiales, se podrán utilizar marcadores, lápices, témperas, acrílicos, entre otros. Además, no necesita estar enmarcado ni con soporte alguno. Respecto a la entrega, al dorso de la hoja deberá contener el título del dibujo y seudónimo del autor. En tanto que en sobre adjunto irá el título del dibujo y seudónimo (al frente). En el interior, el del nombre del autor, DNI, teléfono de contacto. Se admitirá un solo trabajo por participante. La entrega del material se realizará en la oficina de Acción y Promoción Cultural del Paseo Cultural La Terminal (Av, Mitre y Uruguay) de lunes a viernes de 8,00 a 12,00 horas. Hay tiempo de entrega de los dibujos hasta el 17 de Junio. Los integrantes del jurado serán tres referentes del Programa Cultivarnos, talleres de la Municipalidad de Posadas. El dibujo ganador (y los que el Paseo Cultural La Terminal desee compartir) será expuesto en las páginas de Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Paseo Cultural La Terminal el 20 de Junio, día de nuestra Bandera Nacional. El dibujo ganador quedará en poder del Paseo Cultural La Terminal como recuerdo del concurso. Los trabajos no ganadores deberán ser retirados dentro de los 20 días subsiguientes. Pasado ese plazo, la organización no se hace cargo de su resguardo. La convocatoria, difusión y exposición del Concurso se realizarán a través de las páginas de Facebook del Paseo Cultural La Terminal y de la Secretaría. Informes y consultas se podrán realizar al teléfono 4423216 de lunes a viernes de 8,00 a 12,00 horas.