Las autoridades del comité de crisis, confirmaron en la noche del vierenes 16 de octubre, que se registró el primer caso positivo de Coronavirus (COVID-19) en la ciudad misionera de Apóstoles y que por el momento se estudia el nexo epidemiológico aunque las fuerzas policiales y personal de salud trabajan realizando un primer listado de personas que pudieron estar en contacto con el paciente. Se trata de una persona masculina de 79 años de edad, que actualmente se encuentra internado en un sanatorio de la ciudad de Posadas. Este se presenta como un paciente asintomático que había llegado al lugar por una insufisiencia renal. Al respecto, el Director del Hospital Apóstoles Bernardo Allassia, Dr. Orlando Monteros, expresó, “tenemos confirmado el caso positivo de un vecino de Apóstoles, de 79 años de edad. No tiene síntomas respiratorios de COVID-19". "Estuvo internado en un sanatorio de la ciudad y fue trasladado a un sanatorio privado de Posadas por una insuficiencia renal". Por protocolo le hacen el hisopado, donde dio positivo para COVID-19, el paciente estaba estable y en buen estado general". "Seguramente después de la internación volverá a estar con nosotros”, el Médico Cirujano.

Por su parte, la Intendente local, Contadora, María Eugenia Safrán manifestó a través de sus redes sociales, “luego de la reunión con el comité de crisis, hemos decidido continuar con los protocolos vigentes y no vamos a endurecer las medidas de aislamiento". "Las actividades habilitadas hasta el momento seguirán su curso normal". "Como dijimos anteriormente, la única manera de cuidarnos es asumiendo entre todos la responsabilidad de respetar las medidas sanitarias vigentes para que el virus no se propague". "Todos los apostoleños debemos redoblar nuestro esfuerzo y seguir al pie de la letra las medidas de prevención y cumplirlas a rajatabla". "NO AFLOJEMOS CON LOS CUIDADOS". "LA PREVENCIÓN NO SE FLEXIBILIZA". "Trabajando juntos, con responsabilidad y respeto por la salud, vamos a superar esta situación,” concluyó María Eugenia Safrán.

Gentileza.- Prensa del Municipio de Apóstoles

17 de Octubre de 2020