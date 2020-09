El HCD de Posadas lanzó la encuesta "Experiencia Estudiantina"

Desde el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Posadas, buscan conocer las experiencias de los posadeños con la Estudiantina, para fortalecer esta gran fiesta.

El miércoles, se realizó el lanzamiento virtual de la encuesta “Experiencia Estudiantina” (hcdposadas.gob.ar/experiencia-estudiantina), la cual tendrá como objetivo conocer las experiencias u opiniones acerca de la mayor fiesta de los estudiantes secundarios. Este año, “La Estu”, no podrá realizarse debido al contexto marcado por la emergencia epidemiológica y sanitaria por el COVID-19. Es así, que desde el HCD, buscarán aprovechar este momento para fortalecer y revalorizar el tradicional evento. El Presidente del HCD, Facundo López Sartori junto al vicepresidente Primero, Fernando Meza; el presidente de la comisión de Cultura del Concejo Deliberante, Martín Arjol y la presidente de la comisión de Salud, Anahí Repetto, resaltó la importancia de poner en valor este espacio estudiantil con el fomento de nuevas propuestas que involucre la participación de toda la ciudadanía: “Si hay algo que tiene la Estudiantina, es el primer lugar, el primer momento de participación ciudadana que tienen los jóvenes (…) Es ahí donde tenemos que buscar la posibilidad de fortalecer, de generar ideas (…) en debate futuro, que vamos a convocar también a APES y diferentes organizaciones, vamos a ver cómo va a ser la estudiantina, como crearla, los marcos referenciales, las nuevas juventudes (…) es el momento para repensar como nosotros como sociedad como Posadas, como poder Legislativo y Ejecutivo, la Estudiantina(…) Invito a todos los jóvenes a buscar, a fortalecer, a los docentes, a los padres también, a entender, cuál es la estudiantina que queremos a futuro”.

“Era una materia pendiente que teníamos en el HCD, poder rever la estudiantina (…) esto genera que todos los ciudadanos se involucren y puedan dar sus aportes (…) es una fiesta que es muy nuestra y es de todos y necesitamos que todos se involucren (…) es importante el aporte de todos para que la fiesta vuelva a brillar”, añadió Repetto.

Seguidamente, Arjol, destacó la importancia de llevar adelante esta iniciativa en un contexto particular de Pandemia: “celebrar en este contexto muy difícil, celebrar que sea un tiempo que podamos pensar, repensar y plantear esta fiesta que es parte de nuestra ciudad, de nuestra historia (…) el 15 de septiembre, se cumple un aniversario de las Noches de los Lápices, anecdóticamente quienes no aceptaban a los que pensaban distinto, tomaron a los estudiantes de La Plata, que eran estudiantes secundarios, donde el pensar distinto, era un delito, no era aceptado y eso se pagaba en ese momento con la vida. Yo creo que no es menor recordar ese día en este contexto y sobretodo invitar a esta participación que es necesaria (…) pensar esta fiesta de los estudiantes, en ese contexto, es pensarla hacia adelante".

Finalmente, el vicepresidente Primero del HCD, Fernando Meza, explicó que la encuesta se llevará adelante por medio de las redes oficiales del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y solicitarán datos como edad, colegio al que pertenecen o pertenecieron, si participaron o no, que cambiarían del evento, entre otros: “Este año, es un año muy particular. El distanciamiento social permite no solo repensar las prácticas diarias, sino también las normativas vigentes. (…) Este año, nuestra Estudiantina está cumpliendo 70 años. Esta Estudiantina que convoca a la ciudadanía, nos permite convocar nuevas prácticas, participativas, demostrativas y sumar más atractivos, más cultura (…) por eso la importancia de la encuesta, ya que hace tiempo venimos trabajando en conjunto con el Ejecutivo Municipal, junto a la lic. Valeria Fiore, para socializar una encuesta que pueda generar una mesa participativa transparente, democrática que cuente con el aporte de todos los vecinos para poner a la Estudiantina al nivel de otras fiestas nacionales”, cerró Meza.

Es por ello, que si hablamos de Posadas, es inevitable hablar de nuestro principal evento, que junto al Festival del Litoral, se ha consagrado como el mayor hecho turístico del país y que logra la participación estudiantil, fomentando la unidad, el compromiso, orgullo y alegría entre estudiantes, padres, docentes y vecinos.

Completá la encuesta y súmate al crecimiento de este evento único en todo el País! En hcdposadas.gob.ar/experiencia-estudiantina/

16 Septiembre de 2020