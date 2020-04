La Línea 137 de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad fortaleció el protocolo para la asistencia de las víctimas de violencia de género, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19.

Con estas acciones, se busca detectar a aquellas personas que están atravesando una situación de violencia y dado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), requieren de una contención y protección inmediata.

De acuerdo a las nuevas medidas, ante un hecho de violencia, la misma Línea 137 procede a denunciar el caso si es que la víctima no lo hizo o no lo pudo hacer por convivir con su agresor. “Por lo general, antes de la pandemia, no realizábamos nosotros la denuncia cuando la persona no estaba decidida a hacerla, porque después era muy difícil poder sostenerla en el proceso judicial. Pero ahora lo estamos haciendo bajo el carácter de funcionarios obligados, para evitar cualquier hecho que pueda ocurrir en este contexto”, explicó Myriam Duarte, titular de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Gobierno.

Además, recordó que desde el 7 de Abril está habilitada la línea de WhatsApp, que facilita la comunicación entre el equipo interdisciplinario del organismo y las víctimas.

“Sabemos que muchas veces la persona que sufre violencia no puede dar aviso, porque está conviviendo con el agresor. Por eso, habilitamos la línea 3764-249224 para que puedan comunicarse a través de mensajes", explicó Duarte.

Por otro lado, señaló que el martes se realizó una videoconferencia convocada por la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud de la Cámara de Representantes, que además contó con la participación de los distintos organismos del Estado que trabajan en esta problemática.

En la oportunidad, coincidieron que en estos tiempos la solidaridad de toda la ciudadanía resulta fundamental para evitar los casos.

“Por eso, pedimos a todos, entre ellos a los amigos, a los vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo de posibles víctimas, a estar atentos y ser solidarios. Insistimos en esto, porque la llamada de un allegado puede ser la única forma que tiene la víctima de pedir ayuda”, remarcó Duarte.



También la subsecretaria dijo: “Estamos preocupados porque registramos una disminución en los llamados, por eso pedimos la colaboración de todos, porque sabemos que la violencia de género sigue vigente".



Cabe señalar que la Línea 137 funciona las 24 horas, los 365 días del año, en Posadas, Oberá y Eldorado, y abarca al resto de la provincia de Misiones a través de un trabajo conjunto y coordinado con cada área de violencia de género y familia de las comisarías jurisdiccionales.