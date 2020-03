El Gobierno de la provincia de Misiones informa a la población, que el paciente que fue informado recientemente en el reporte nacional de COVID 19, no reside en la Provincia, por lo cual no es un caso detectado en Misiones. Desde el año 1.986 vive en España y regresó hace más de 10 días a la Argentina, donde se trasladó a la provincia de Córdoba. El día 20 de Marzo asistió al Hospital Rawson de Córdoba, donde quedó internado y el día 20 de Marzo le realizaron el hisopado en el mismo hospital. El hombre de 80 años, no vive en Misiones ni estuvo en la provincia en los últimos años.

En el Sistema Integrado de Salud, donde se registran los casos, fue cargado con los datos que figuran en su documento nacional de identidad, en el cual aún registra como domicilio Misiones, por ello el mismo fue remitido erróneamente como positivo para Misiones.

