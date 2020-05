Apóstoles: Comunicación de la Parroquia Santísima Trinidad

¡Alabado sea Jesucristo!, se comunica a los fieles de la Parroquia Santísima Trinidad del rito Bizantino ucraniano de la ciudad de Apóstoles que, tras la aprobción del protocolo presentado por la Iglesia Católica de Misiones, y gracias a Dios, a partir del próximo domingo ya se podrá participar personalmente de la Divina Liturgia dominical, observando las medidas establecidas para la protección de nuestra salud.

Tendremos celebraciones en Apóstoles y en las demás iglesias y capillas, menos en Colonia Unión y Liebig, que pertenecen a la provincia de Corrientes.

Al horario de celebraciones en Apóstoles será:

Sábados: 17,30 horas

Domingos: 8,00 horas y 17,30 horas

Algunos requisitos básicos que debemos observar:

- Es obligatorio venir con barbijo.

- En la entrada de la iglesia habrá trapos de piso mojados en lavandina, para limpiar los calzados y alcohol para desinfectar las manos.

- No se podrán usar los libritos de la Divina Liturgia.

- No se podrán tocar las imágenes sagradas.

- Al entrar y salir del templo, por favor, hacerlo en orden, observando la distan-cia prudencial para evitar el acercamiento de personas y no detenerse para hablar en la vereda.

- Habrá confesiones (siempre con barbijo y con cierta distancia).

- En cuanto a la Santa Comunión: los fieles la recibirán en la mano, debida-mente higienizada, bajo la especie del Sagrado Pan solamente, con una cu-charita y en un cáliz debidamente purificados. La Comunión destinada a los fieles estará adecuadamente protegida en el altar del contacto con el sacerdo-te, quien usará barbijo en el momento de distribuirla.

- Podrán venir también los jóvenes y los niños.

- Por ahora no podrán venir las personas mayores de 65 años.

- Para ellos continuaremos trasmitiendo todas las celebraciones por Facebook, y Radio Límite Informativo 99.1. Y lo sábados a las 17,30 horas también por Cable Norte Televisión.

- No se puede pasar el 50 por ciento de la capacidad del templo en cantidad de fieles, para observar la debida distancia entre los participantes. Por ello: y para organizarnos mejor: por favor, anotarse en la Parroquia de manera personal en los horarios de atención o simplemente llamar al 03758422546 y el P. Ignacio u otro sacerdote les anotará en una lista de participantes. Se podrá optar entre las 3 celebraciones que se realizarán: los sábados a las 17,30 horas y los do-mingos a las 8,00 horas y 17,30 horas.

- Informamos que también están habilitados los bautismos, casamientos, visita a enfermos y funerales.

Como gente de iglesia, vamos a tratar de ser ejemplos en cumplir de la mejor manera las normas sanitarias establecidas, que son para protegernos.

Y el resto del tiempo tratemos de quedarnos en casa y así cuidarnos entre to-dos. Con la ayuda del Señor y nuestro sacrificio, esta inesperada situación que estamos viviendo, pronto terminará de la mejor manera.

P. José, P. Ignacio y P. Marcos.