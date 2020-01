En la mañana del miércoles 8 de Enero, en medio de la incertidumbre por la discontinuidad de contratos laborales en la Municipalidad de la localidad misionera de San Javier, una comitiva de la Seccional Zona Sur de ATE realizó una acción gremial en dicha comuna, junto a los delegados y afiliados del gremio que reclaman por la continuidad laboral. La diligencia gremial incluyó un diálogo y la rúbrica de un acta acuerdo con el Intendente Matias Vilchez, en la cual el Ejecutivo Municipal se compromete a la revisión de cada uno de los casos y a la reincorporación inmediata de las delegadas gremiales a las que no se les renovó el contrato tras vencer los mismos a fines de Diciembre. Para la organización sindical, “la no renovación de contratos a trabajadores que en algunos casos llevan años cumpliendo funciones, son despidos.

Así lo entendemos y por eso estamos nuevamente aquí para garantizar que no se queden sin trabajo aquellos que cumplen con su labor. Como dijimos desde un principio, si hay gente que cobra y no trabaja, está perjudicando directamente a quienes sí lo hacen, por eso somos los primeros interesados en que ese tipo de situaciones se corrijan, pero de ninguna manera podemos permitir que se destruyan fuentes laborales reales”.

Desde ATE Zona Sur destacaron que “existe una enorme y lógica preocupación en quienes se quedaron sin contrato, pero hoy acordamos con el alcalde que en todos los casos en que el trabajador esté activo, mantendrá su empleo. De hecho, firmamos un acta donde consta una nómina con todos los trabajadores que están en esa situación”.

Así mismo desde el gremio lamentaron que “este tipo de situaciones plantean una urgencia, y de algún modo eso corre del eje los temas prioritarios que estamos planteando en la mesa de diálogo con los intendentes, que tienen que ver con lo salarial y lo laboral, ya que en la mayoría de los municipios hay mucho por mejorar”.

Siempre en la mañana de hoy, un grupo de trabajadores afiliados a ATE a quienes no se les renovó el contrato, se manifestaron con carteles que decían “no somos ñoquis”, en alusión a los trascendidos mediáticos que los apuntaban como personas que cobraban un sueldo pero no cumplían tareas. “Negamos rotundamente esa versión. Acá hay gente que trabaja hace varios años, en distintos sectores, que viene dando lo mejor de sí. No es justo que nos quedemos sin trabajo y encima nos acusen de ñoquis. No somos ñoquis, somos trabajadores y queremos trabajar” indicó una de las trabajadoras.

Brindando sus nombres, números de legajo, sector de trabajo y antigüedad, las y los trabajadores grabaron videos para pedir que la restitución a sus puestos laborales.

Gentileza.- CTA Regional Apóstoles