Fútbol Inglés Segunda División: Agónica victoria del Leeds de Bielsa y quedó a un paso de lograr el ascenso

Con un gol en el último minuto, el equipo del "Loco" le ganó al Swansea y quedó con claras chances de ascender a la Premier League. El Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, podría ascender el próximo jueves a la Premier League de Inglaterra, luego de una agónica victoria por 1 a 0 como visitante al Swansea, como visitante, en Gales, por la fecha 43 de la Segunda División.

El gol llegó en el minuto 44 del segundo tiempo de la mano del español Pablo Hernández. De esta manera, el equipo de Bielsa quedó como único líder del campeonato con 84 puntos a tan solo tres fechas del final. El Leeds le sacó tres puntos de ventaja a su escolta, West Bromwich, y seis al Brentford, que si el próximo miércoles no vence a Preston, podría dejar casi definida la liga. Si bien no fue uno de los mejores rendimientos del elenco de Marcelo, contó con la chance más clara hasta el gol, con una palomita del delantero Patrick Bamford que salvó el arquero rival sobre la línea. A los 44 minutos del complemento, en un ataque que se inició con una recuperación en su propia área, terminó con un remate esquinado de Hernández. El leeds hace 16 años que no juega en la máxima categoría del Fútbol Inglés y la temporada pasada se habían quedado con la espina clavada luego de ser eliminados en el reducido por el tercer ascenso. Los "Whites" recibirán, el jueves a partir de las 13,00 horas, (horario de Argentina), al Bransley, último en la tabla, y si obtienen una victoria se convertirán en los campeones del torneo.

Fuente.- https://www.minutouno.com