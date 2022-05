El sábado por Torneo Federal A - Zona Norte -, Crucero del norte obtuvo una tremenda victoria ante Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1 de local. Lucas López abrió la cuenta para la visita, Catriel Weyreuter y Alex Garay para la locura total. Encuentro jugado en el Andrés Guacurarí en Santa Inés con arbitraje de Jonathan Correa de Córdoba. Muchas veces se dice ,se habla de la Fortaleza en casa, de que jugando en el Andrés Guacurarí debe ser un punto a favor por la Grama Bahiana por lo extenso que es el campo, pero todo esto no sirve de nada si los jugadores no están convencidos de lo que quieren y hacen dentro del campo. El equipo de Miguel Salinas volvió a demostrar caracter, coraje y determinación para ir a buscar los tres puntos ante un rival que le complicó en el primer tiempo, le creo chances y se armó para ser protagonista. Crucero fiel a su estilo trató bien a la pelota, cambió a Bentos por Sosa y el ex La Picada demostró que puede estar, que tiene cosas interesantes de tres cuartos hacia adelante.

El siempre picante Maximiliano Perussato que cada vez se afianza más, el tremendo "pinti" Alvarez que siempre genera chances y peligro se hizo un partido interesante, muy atractivo en uno y otro arco desde los primeros minutos. Pero de manera sorpresiva, cayeron dos bombas de estruendos de la hincha local, que detuvo el partido por unos minutos y a partir de ese momento, Crucero fue otro le cedió el balón a Douglas que generó chance de gol y de hecho se puso en ventaja con el gol de cabeza del zaguero central Lucas López quien conectó con el parietal derecho y entre Bachke e Inostroza no lo pudieron sacar.

Fue un golpe duro al finalizar los primeros 45minutos de juego, pero tambien fue una prueba de caracter de ver cómo iba a reaccionar Crucero ante la adversidad. Y lo hizo bien de la mejor manera, moviendo el balón d un lado a otro el milan de Pergamino ya no fue el mismo de la primera parte y el colectivero a medida que pasaban los minutos crecía de manera considerable.

Fue así que pico Salinas acertó con las modificaciones porque el ingreso de Catriel Weyreuter fue determinante para igualar en el marcador tras la salida de un córner que pinti la baja muy bien y el pola de Lendro N Alema no perdonó para convertir su primer gol de manera profesional con la camiseta colectivera.

Pero claramente esto no iba a quedar así, porque se evidenciaba claras muestras de cansancio en los jugadores de Nasta y Crucero fue con el corazón, con la inteligencia suficiente para ganar el partido cosa que parecía que no se iba a lograr cuanndo a los 43 minutos vió la roja directa el capitan leo Morales, quien en el afán de cortinar un balón su brazo impacta en el rostro del jugador visitante que Correa no dudó un segundo para exibir la tarjeta roja.

Y cuando decimos que pico Salinas desde el banco lo ganó al partido, claramente hablamos de Alex Garay que ya en cancha comenzó a demostrar que está a la altura, que es un jugador interesante y determinante cuando lo llaman a participar. Fue pinti Alvarez nuevamente quien recibe el balón al minuto 45 de juego, toca para Garay y se lleva la marca para que el encarnaceno de frente al arco saque un tremendo zapatazo de pierna dercha que se mete en el alngulo de Henricot que nada pudo hacer para evitar la caida de su arco.

En los minutos finales todo fue impotencia en el visitante y paciencia y control en los locales paraa quedarse con tres puntos fundamentales, dar vuelta el marcador y demostrar que va a ser cosa seria para cualquier rival que se le anime en el enorme Andrés Guacurarí de Garupá.

1° de Mayo de 2022