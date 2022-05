En el Autódromo Ciudad de Concordia donde se está desarrollando la tercera fecha del TC 2000, el Equipo Chevrolet YPF, el sábado logró el 1-2 en clasificación con Agustín Canapino y Bernardo Llaver, respectivamente. Mañana, el equipo tendrá a sus dos pilotos en la primera fila de largada de la carrera final. Agustin Canapino: "Fue una jornada excelente con la pole y el 1-2 para el equipo en clasificación. Funcionamos excelente. Luego en el sprint no tuve posibilidades de hacer una buena carrera porque me pegaron en la primera curva. Lo importante es que mañana largamos desde la punta y vamos con el objetivo de hacer una buena carrera e ir por el triunfo". Bernardo Llaver: “Fue un buen día sábado, con una buena clasificación del equipo en donde logramos la pole y la segunda posición. En el Sprint se me hizo difícil avanzar, pero pudimos lograrlo, avanzamos 2 posiciones. Ahora queda lo más importante para mañana, que es la final".

Gentileza.- Sergio Di Stilio

1° de Mayo de 2022