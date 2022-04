En una clasificación con condiciones cambiantes y muchos despistes, el neerlandés Max Verstappen lideró los tiempos en el marco del Gran Premio de Emilia Romagna y alcanzó su primera pole del año. Charles Leclerc y Lando Norris escoltaron al Red Bull del campeón. En el marco de la cuarta fecha de la temporada para la Fórmula 1, que se desarrolla en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia, la lluvia fue protagonista, al igual que los despistes y las sucesivas banderas rojas, pero sin dudas la nota destacada es que el actual campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial logró quedarse con el mejor tiempo de clasificación por primera vez en lo que va de 2022. Max Verstappen y su Red Bull numero 1, obtuvieron la pole position para la Sprint Race del Gran Premio de Emilia Romagna en una sesión más que difìcil, que fue testigo de cinco banderas rojas, originadas por los despistes, facilitados por la lluvia que bañó por momentos la pista. A poco menos de un segundo quedó quien lidera el campeonato, el monegasco Charles Leclerc, al mando de la sorprendente Ferrari, equipo que espera ser protagonista también en su tierra partiendo desde la primera fila.

El joven astro de la escudería austriaca quedó en la cima con un registro de 1m27s999 en su mejor vuelta al histórico circuito de la peninsula itálica. Leclerc fue segundo, a 0s779, en una clasificación que lo mantuvo siempre entre los más veloces. El ínglés Lando Norris pusó en cartelera a un McLaren que se muetra contundente a la hora de marcar una vuelta rápida (Daniel Ricciardo se ubicó 6to) y quedó tercero a 1s132.

Las cosas no fueron parejas en cuanto a resultados dentro de Red Bull y Ferrari, ya que mientras Verstappen y Leclerc coparon los primeros lugares, sus compañeros no estuvieron cerca. El mexicano Sergio Pérez no logró un buen tiempo en la Q2 y partirá séptimo, en tanto que el español Carlos Sainz, quien durante la semana renovó su unión con la escudería de Maranello hasta 2024, tuvo una sesión para el olvido, con un fuerte despiste en la Q2 y partirá décimo. Mercedes no encuentra el rumbo con ninguno de sus dos autos y confirma uno de los peores comienzo de los últimos años. Geroge Russell y Lewis Hamilton solo alcanzaron los puestos 11 y 13 respectivamente.

Junto a Norris, un Haas ocupará la segunda fila con el danés Kevin Magnussen al volante, desde el cuarto lugar, hecho que marca el mejor puesto en la historia del equipo norteamericano logrado en una prueba clasificatoria. Fernando Alonso (Alpine), Ricciardo (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) y Carlos Saiz, completaron las principales posiciones.

La actividad de la Fórmula 1 continuará el sábado con el Sprint de la cuarta fecha, que dará inicio a las 11,30 horas (Argentina).

Por @Mikisantangelo

Fuente.- https://campeones.com.ar

22 de Abril de 2022