En un partido para el olvido, Boca Juniors cayó en Colombia frente a Deportivo Cali en el marco de la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. El ex "xeneize" Guillermo Burdisso abrió la cuenta a los 25 minutos del segundo tiempo en favor del equipo de Teo Gutiérrez, mientras que el ingresado Jhon Vásquez puso el segundo a los 35. Sebastián Battaglia no pudo contar con los suspendidos Sebastián Villa y Marcos Rojo, ni los lesionados Carlos Izquierdoz y Pol Fernández; y volvió a mostrar una pálida imagen. La acción para Boca Juniors continuará el próximo martes cuando reciba a Always Ready de Bolivia, equipo que este martes se impuso por 2 a 0 frente a Corinthians de Brasil.

El resumen de Deportivo Cali 2 - Boca Juniors 0 por la Copa Libertadores

En el arranque, Boca, vestido con la camiseta amarilla de la ‘suerte’, insinuó ser profundo, cada vez que el santiagueño Zeballos tomaba la pelota y exigía por la izquierda.

Pero esas incursiones ofensivas, más algún desenganche del paraguayo Oscar Romero se fueron haciendo situaciones cada vez más esporádicas, por lo que el dominio estéril del comienzo trastocó en equilibrio chato al promediar el período.

El colombiano Jorman Campuzano no anduvo fino en la distribución y le costó hacerse eje en la recuperación. Así, el elenco xeneize pareció extrañar al lesionado Guillermo ‘Pol’ Fernández, una pieza clave en eso de ser el primer pase para la salida clara.

El combinado local tampoco sacó demasiado ‘los pies del plato’, más allá de que Agustín Rossi generó dudas en alguna que otra salida y que la zaga central, toda una novedad con el binomio Zambrano (se fue lesionado)-Avila, lució algunos desajustes propios del escaso rodaje en conjunto.

La más clara de Boca en esos 45m. iniciales exigió una doble tapada del arquero De Amores, ante sendos disparos de Zeballos y Benedetto, a los 40 minutos. Previamente, un remate del paraguayo Romero había salido ligeramente desviado.

El equipo local exigió sobre el final del primer tiempo, ya en tiempo de descuento, con un tiro de Camargo, que se fue junto al poste izquierdo.

El segundo tiempo parecía reiterar escenas del primero. Los dos conjuntos semejaban tener el ‘freno de mano puesto’ y las aproximaciones ofensivas dependían de alguna pelota detenida, de alguna maniobra urdida con inteligencia.

El ingreso de Alan Varela por un lesionado Juan Ramírez pareció otorgarle mayor frescura a una mitad de cancha xeneize que no tuvo juego ni quite. Fue apenas una ilusión óptica.

Bastaba que uno de los dos equipos se animara o acertara en una pelota parada para abrir la cuenta. Y ese fue el elenco colombiano.

A los 26m., el mediocampista Kevin Velasco metió un tiro libre con rosca, al corazón del área, y el cordobés Burdisso, exhombre de la escuadra de La Ribera, se anticipó en el frentazo y colocó el 1-0. Mazazo para el conjunto de Battaglia.

Sobre los 34m., sin demasiado tiempo para la reacción, el apuntado Velasco desbordó por izquierda a un desajustado Figal y mandó el centro atrás para la llegada de Vásquez, quien sentenció el cotejo, con una jugada vieja pero todavía efectiva.

Foto.- @Libertadores

Foto.- https://www.minutouno.com

6 de Abril de 2022