El Team Rosamonte arrancó el campeonato sumando valiosos puntos de la mano de Ribodino, Silveira y Zapaya que se posicionaron entre los primeros puestos. Gómez, en tanto, sufrió una caída pero afortunadamente goza de buena salud. El Campeonato de motociclismo argentino, Superbike, inició su calendario este fin de semana, disputando las carreras finales el domingo con una excelente participación del Rosamonte Racing Team. Tras 15 años, el Ezequiel Crisol de la ciudad bonaerense Bahía Blanca volvió a ser protagonista de este certamen y al team el trazado le sentó muy bien, ya que se vuelve a la tierra colorada con sonrisas y sorpresas. Una de ellas fue el primer puesto para Adrián Silveira en Superbike “B”, en su regreso a la actividad tras algunos años de pausa. Demostró un alto nivel entre los mejores de las dos ruedes, marcando muy buenos registros y manteniendo el ritmo durante toda la carrera. Todo un reconocimiento al esfuerzo que viene haciendo desde que confirmó su participación en la competencia.

No era para nada sencillo, pero la motivación y su magia de siempre estuvo intacta, en un fin de semana donde demostró estar a la altura de los mejores. A bordo de la Kawasaki ZX-10R, en la carrera final, tuvo a un rival joven y siempre candidato como Emanuel Aguilar, pero Silveira prevaleció y tomó el liderazgo hasta el final. No solo eso, pudo meterse en varios momentos en el pelotón de la clasificación general de la categoría Superbike 1000.

Luego del podio expresó su alegría: "la verdad muy contento, no esperaba el triunfo porque tuve un rival como Emanuel (Aguilar) que viene de muchos años de competir en este nivel. Pudimos hacer una carrera linda y mezclarnos con los mejores de la Superbike (A), lo que me da una gran satisfacción, estar al lado de otra categoría".

“Feliz por todo el equipo, por los resultados que se dieron. La verdad que un fin de semana redondo... lástima la caída de Esequiel (Gómez) que también venía para podio, porque ahí terminaríamos con cuatro podios del Rosamonte. Pero muy agradecido con los sponsors y mi familia que me hace el aguante, mis entrenadores (CEPARD), Miguel Seró, Marcelo Pereyra con la parte física, mis amigos, "Santi" que hace de chofer. Termino muy feliz porque con casi 41 años estar en este nivel no es poco" concluyó agradeciendo el referente del Rosamonte Racing Team.





Lo de Luciano Ribodino en el debut oficial de la “Kawa” no fue menos: finalizó en el segundo lugar de la categoría Superbike, dominando gran parte de la carrera.

Grantón y Ribodino lucharon en un duelo formidable. Tras largar segundo, y estudiar una maniobra, "Lucho" ejecutó el sobrepaso ante Grantón en la recta principal y pasó a encabezar la contienda. Poco después, Solorza encontró el momento preciso y dio cuenta de Ribodino para erigirse como el nuevo líder. Las últimas vueltas fueron un mano a mano entre ambos pilotos, que pretendían abrir la temporada con una victoria.

Faltando dos vueltas, el rionegrino Solorza logró la primera colocación y consumó el éxito en el trazado bahiense con la Yamaha R1. El cordobés Ribodino y el entrerriano Grantón lo acompañaron en el podio, mientras que Rocha y Sebastián Martínez cerraron el top cinco.

El oriundo de San Francisco contó: “Sumamos buenos puntos para el campeonato con el segundo puesto, estamos por el buen camino. En la final no pude largar en punta, apreté a Fausto (Grantón), llegué a ser líder, no pude despegarme del segundo y un errorcito que tuve lo aprovechó Juan (Solorza) para pasarme. De todos motos me voy muy conforme por lo hecho y el equipo que se mostró competitivo”.

En Máster (+50), el obereño Diego Zapaya finalizó en el tercer lugar, sin dudas una gran satisfacción para él ya que se recupera de una lesión y pudo traerse el trofeo. "Mejor de lo que esperábamos porque fuimos agarrando confianza con la moto, con el equipo, todo con las mejoras que iban adquiriendo Luciano (Ribodino) y Adrián (Silveira). Largamos bastante bien, perdí un puesto teniendo en cuenta que había un solo lugar de huella limpia en la pista, que es donde se debía tener mucho cuidado por el polvo. Intenté recuperar dos veces, no pude y traté de cuidar el tercer puesto y no arriesgar nada" cerró quien también hizo el estreno de una de las Kawasaki de la estructura misionera.





El otro misionero al que apoya el Rosamonte Racing Team es el joven Esequiel Gómez, quien debutó en la competitiva categoría Súper Sport 300. Pudo liderar la carrera pero debió abandonar tras una caída en la que no hubo que lamentar lesiones y pasó sin mayores consecuencias. Resumiendo su participación, el apostoleño contó: “sabor agridulce, pero sabiendo que tenemos una moto muy competitiva porque pelee la punta la mayor parte de la carrera. Luego tuve una caída, se me barrió de adelante... unos golpes leves sin consecuencia. Ahora ya pienso en lo que viene, entrenar, tomar más contacto con la moto ya que esta fue la primera y sin entrenar previamente. Lo importante que es de punta, agradecido por los sponsors, al Rosamonte Racing Team por el apoyo y al LRM".

Gentileza.- Prensa Rosamonte Racing Team

27 de Marzo de 2022