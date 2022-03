“Sé que el momento es este para dar un paso al costado y perseguir otros sueños y colgar la raqueta”, comunicó la australiana de 25 años. La australiana Ashleigh Barty, número uno del ranking de la WTA, sorprendió al mundo del tenis al anunciar su retiro del deporte a los 25 años. “Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis”, declaró en su cuenta de Instagram. “No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto... Es difícil de decir... Estoy contenta y estoy lista”, continuó. Barty dio la noticia de su retiro semanas después de convertirse en la primera ganadora local del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en 44 años. En un mensaje de video en el que se ve llorando y acompañada de su amiga y ex compañera de dobles Casey Dellacqua, Barty dijo estar “agradecida” por todo lo que este deporte le ha dado.

“Estoy tan feliz y tan lista y sé en este momento en mi corazón que, como persona, esto es lo correcto”, expresó, tras señalar que el tenis le ha dado todos sus sueños y más. “Pero sé que el momento es este para dar un paso al costado y perseguir otros sueños y colgar la raqueta”, agregó.

El mensaje de despedida de La Asociación de Tenis Femenino para Ashleigh Barty (Twitter)

Barty ha sido número uno por más de dos años y se retira después de ganar tres títulos de Grand Slam: el Roland Garros 2019, Wimbledon en 2021 y el Abierto de Australia este año. Sin embargo, reconoció el agotamiento físico y mental a sus 25 años. “Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada”, precisó Barty La Asociación de Tenis Femenino comentó en Twitter el retiro de la australiana. “Por cada niña que te ha admirado. Para cada uno de nosotros que has inspirado. Por tu amor al juego. Gracias, @ashbarty por la increíble huella que has dejado en la cancha, fuera de la cancha y en nuestros corazones”, publicó la WTA. Considerada una de las jugadoras más respetadas y queridas del circuito, Barty rápidamente se convirtió en la mejor con su vertiginosa variedad de ‘slice’, servicios precisos y golpes perfectos. El año pasado se comprometió con su novio de larga data, Garry Kissick, quien suele estar presente cuando juega y sube mensajes de apoyo en redes sociales.

Foto de archivo - REUTERS/Loren Elliott - Ashleigh Barty, campeona del último Abierto de Australia, posa con el trofeo durante una sesión de fotos en el Royal Exhibition Building de Melbourne

Fuente.- https://www.infobae.com

23 de Marzo de 2022