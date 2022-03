El Peque cayó ante el estadounidense por 7-5 y 6-3 en la tercera ronda y no pudo defender los cuartos de final que había alcanzado en 2021. Diego Schwartzman se quedó en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells celebrado en Estados Unidos, donde cayó ante el local John Isner (23º) y no pudo replicar ni mejorar los cuartos de final que había alcanzado en este mismo torneo el año pasado. El Peque (14º) no tuvo el mismo rendimiento que el encuentro de segunda ronda ante el finlandés Emil Ruusuvuori (70º) -le ganó 5-7 6-3 y 6-3- y en este caso cayó contra el gigante de 36 años y 2,08 metros de altura por 7-5 y 6-3, lo que no le permitirá sumar puntos en el ranking ATP. Por el contrario, los restará.

Schwartzman, que venía de una alegría con el equipo de Argentina luego de vencer a República Checa para acceder al Grupo Mundial de la Copa Davis, dejó al tenis argentino sin representantes en Indian Wells de cara a los octavos de final.

Además, es la segunda caída del Peque ante Isner en dos partidos disputados entre sí (el primero fue en el M1000 de París-Bercy 2017), por lo que hasta ahora no sabe lo que es la victoria ante el estadounidense que acumula 16 títulos a lo largo de su carrera.

Foto.- ESPN Tenis

Fuente.- https://www.tycsports.com

16 de Marzo de 2022