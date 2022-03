El danés completará la alineación de pilotos del equipo norteamericano en la temporada 2022 de la Fórmula 1. Será su quinto año en la formación de Gene Haas. Se terminó la novela que había copado a la Fórmula 1 antes de los tests de pretemporada en Bahréin. Haas confirmó al piloto que acompañará a Mick Schumacher en la temporada 2022 y el mismo será Kevin Magnussen, quien de esta manera regresa al equipo y a la máxima categoría del automovilismo mundial. El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania generó un cimbronazo en Haas, ya que uno de sus pilotos y su principal sponsor eran rusos. Días después del inicio del conflicto armado y tras los ensayos en Barcelona, la escuadra norteamericana dio por finalizado el contrato de Nikita Mazepin y también puso fin a su acuerdo con Uralkali.

Esta situación dejó una butaca libre en el equipo y con ello, comenzó la danza de nombres. El principal candidato era Pietro Fittipaldi, por su condición de piloto reserva de la escudería. Sin embargo, el brasileño no terminó de juntar el presupuesto necesario y perdió fuerza.

Por su parte, Nico Hülkenberg, Magnussen, Antonio Giovinazzi y Oscar Piastri también sonaban como posibles en la previa. Pero en las últimas horas, la estructura de Gene Haas cerró la incorporación del danés, quien ya corrió con el equipo desde 2017 hasta 2020.

Tras su paso por McLaren (2014-2015) y Renault (2016), el piloto de 29 años permaneció en Haas hasta 2020, mientras que en 2021 emigró a Estados Unidos, donde compitió en IMSA e Indy Car. Además, había sido convocado por Peugeot para su regreso al Mundial de Endurance (WEC) este año. “Obviamente estaba muy sorprendido pero igualmente muy emocionado de recibir la llamada del Haas F1 Team. Estaba mirando en una dirección diferente con respecto a mis compromisos para 2022, pero la oportunidad de volver a competir en la Fórmula 1, y con un equipo que conozco muy bien, era simplemente demasiado atractiva. Realmente tengo que dar las gracias tanto a Peugeot como a Chip Ganassi Racing por liberarme tan pronto, ambas son grandes organizaciones”, expresó Magnussen en primera instancia. Y agregó: “Naturalmente, también quiero agradecer a Gene Haas y Guenther Steiner por la oportunidad de reanudar mi carrera en la Fórmula 1. Sé lo competitivos que son ambos y lo ansiosos que están por volver a competir semana tras semana. Hemos disfrutado de una relación sólida y nuestra asociación positiva se mantuvo incluso cuando me fui a fines de 2020”.

A pesar de su repentino nombramiento, Magnussen tomarán parte de los test de Bahrein, que comenzarán mañana y se extenderán hasta el sábado.

Fittipaldi girará mañana durante mediodía y luego el dinamarqués y Schumacher continuarán con el trabajo en pista.

Por Maximiliano Bibbo

Fuente.- https://carburando.com

10 de Marzo de 2022