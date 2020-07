Falleció el ex entrenador Osvaldo “Chiche” Sosa

El ex jugador y DT tenía 72 años. En el 2013 había sufrido un ACV que le dejó serias secuelas. Una triste noticia para el mundo del fútbol: este lunes falleció Osvaldo “Chiche” Sosa. El ex jugador y entrenador tenía 72 años y había estado internado hace solo unos meses por un severo cuadro de neumonía. En 2013 había sufrido un ACV que le había dejado numerosas secuelas en su salud. En Febrero de este año había sido ingresado de urgencia a la Clínica Zavala, de Belgrano, por un cuadro grave de neumonía y de infección urinaria por lo que debió quedar hospitalizado y bajo cuidados intensivos. En aquel momento, su esposa, Ana, y su hijo Lautaro, de 16 años, habían iniciado una campaña para recaudar donaciones para costear su tratamiento. Argentinos Juniors se había sumado a este pedido solidario y había invitado a colaborar a sus socios e hinchas. “Argentinos Juniors lamenta, con un profundo dolor, informar el fallecimiento de Osvaldo “Chiche” Sosa. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. QEPD”, escribió el club de La Paternal, institución con la que el DT se identificó hasta sus últimos días luego de sus numerosos pasos como jugador y entrenador. En tanto que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconocido hincha fanático del “Bicho”, envió sus condolencias a través de las redes sociales: “Hoy nos dejó Osvaldo “Chiche” Sosa, una figura imborrable para todos los que amamos a Argentinos Juniors. Mi recuerdo sincero para él y todo mi cariño y acompañamiento para sus seres queridos”.

En sus últimos años de actividad profesional se había dedicado, además, a dar charlas en el conurbano bonaerense y en el interior del país sobre la formación de jugadores infantiles y juveniles. “Allí no existe la profesión de técnico de infantiles, entonces tratamos de darle un asesoramiento para que aprendan los valores y el sacrificio a través del deporte para poder triunfar en la vida. Me encuentro con muchas realidades y lo importante no es cambiar a los técnicos, sino asesorar a los que ya trabajan con los chicos porque son ellos los que conocen su vida”,dijo en una de sus últimas entrevistas con Radio El Mundo.

En Febrero de 2001 Sosa había sufrido una gran tragedia: su hijo Leandro, fruto de su matrimonio con la actriz Marta González, murió en un accidente automovilístico en México. El joven de 32 años perdió la vida cuando el auto en el que circulaba se estrelló contra un muro de concreto. Por aquel entonces, “Chiche” era entrenador de Chacarita Juniors y, cuando un periodista le dio aviso de la terrible noticia, dejó la concentración del equipo en la ciudad de Rosario para regresar a Buenos Aires y acompañar a su familia.

Como jugador, Sosa debutó en la primera división de Almagro en 1964. Luego pasó a Argentinos Juniors, club en el que completó dos ciclos exitosos. Incluso, el el Bicho fue jugador y entrenador de manera simultánea entre 1970 y 1971. También tuvo pasos por Independiente y Ferro.

Luego de su retiro como futbolista profesional se dedicó a la dirección técnica y dirigió en seis ocasiones a Argentinos Juniors (1970-71 ,1974, 1981, 1992–94, 1997-00 y 2004-05), club con el que quedó plenamente identificado. Con la entidad de La Paternal se coronó campeón del Nacional B y logró el ascenso a Primera en 1997.

También estuvo al frente de Almagro, Huracán, Colón, Deportivo Armenio, Deportivo Mandiyú, Racing, Chacarita, Lanús, Independiente, Quilmes, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán. Pese a no acumular títulos en Primera División, la especialidad de Sosa era salvar a aquellos equipos que estaban por perder la categoría, hazaña que consiguió en varias oportunidades y con las que ganó prestigio dentro del fútbol nacional.

