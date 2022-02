Al anunciar una serie de medidas, el máximo ente futbolístico no descartó expulsar a Rusia de las Eliminatorias si persiste la invasión a Ucrania. La FIFA declinó expulsar de inmediato a Rusia de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, aunque no descarta esa posibilidad tras decidir que la selección no podrá hacer de local en ese país, y deberá jugar bajo el acrónimo UFR de la federación de fútbol del país. El Bureau del Consejo, que incluye a los presidentes de las seis confederaciones continentales, también decidió el domingo que los rusos tendrán que jugar sin himno ni bandera. “La FIFA mantendrá el dialogo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar otras medidas o sanciones. Ello incluye una posible exclusión de las competiciones, a decirse en un futuro cercano en caso que la situación no mejore rápidamente”, explicó FIFA en un comunicado.



Sanciones de FIFA a Rusia por la invasión a Ucrania

La FIFA dijo que el equipo de Unión Rusa de Fútbol deberá jugar únicamente en territorio neutral y sin espectadores.

No quedó de inmediato si la decisión de usar las siglas URF serán satisfactorias para Polonia, que el sábado rechazó jugar contra Rusia en la semifinal de un repechaje que había sido previsto para el 24 de marzo en Moscú.

El ganador será local contra Suecia o la República Checa, cinco días después, por una plaza en el Mundial que se jugará en Qatar entre el 21 de Noviembre y el 18 de Diciembre.

Foto.- - Crédito - fifa.com - Mario Fernandes en la selección de Rusia

Fuente.- https://www.minutouno.com

28 de Febrero de 2022