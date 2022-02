La mala situación del equipo en la Premier League derivó en el despido del rosarino. Este domingo, llegó el anuncio oficial: Leeds United informó a través de un comunicado que se “ha desprendido del entrenador Marcelo Bielsa”, luego de que el equipo cayera por 4-0 ante Tottenham en su estadio el sábado, en el último golpe de una cadena de derrotas y goleadas en contra que no encuentra freno. Con 12 fechas por delante en la Premier League, Leeds se metió solo en la pelea por no descender: tiene 23 puntos y está en la posición 16, con apenas dos unidades más que Burnley, el más próximo entre los que figuran en puestos de descenso. El mes de Febrero fue determinante para el ex DT del seleccionado argentino: Leeds sufrió 20 goles en contra en los últimos cinco partidos. Venía de perder por 6-0 con Liverpool el miércoles y 4-2 ante Manchester United una semana atrás. El calendario no le dio una mano: debilitado como estaba, Leeds tuvo que enfrentar a tres de los integrantes del “Big Six” de manera consecutiva. Esas tres caídas sellaron el ciclo del DT argentino.

Leeds es el equipo más goleado de toda la liga, con 60 tantos recibidos, cinco más que Norwich, el último de la tabla de posiciones. los directivos entendieron que la situación había llegado a un límite. Más allá de que los hinchas reverencian al entrenador argentino de 66 años, responsable del ascenso a la Premier League en 2020, la pobrísima imagen brindada por Leeds ante Tottenham los llevó a tomar la decisión de despedir a Bielsa.

En su comunicado, el club expresa: “Transformó la suerte del club en el terreno de juego, que comenzó con la demolición por 3-1 del Stoke City en Elland Road dos meses después y llevó al Leeds a los Play-Offs de la Championship en su primera temporada completa al frente. En su segunda campaña, Bielsa tuvo éxito donde los anteriores habían fracasado, guiando al club al título de la Championship, ganando la división por 10 puntos, y dando lugar al ascenso de nuevo a la Premier League por primera vez en 16 años”.

El presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, dijo este mediodía: “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que Marcelo ha tenido en el club Con Marcelo como entrenador principal, hicimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos volvieron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Los momentos creados, especialmente en la temporada 2019/20 y la consecución del ascenso a la Premier League, vivirán por supuesto mucho tiempo en la memoria de todos nosotros, yo y los aficionados incluidos”.

Leeds fue una historia de amor para el entrenador rosarino, que nunca había estado tres años y medio en un club. Idolatrado por los hinchas, que podían encontrárselo en un café de la ciudad y pedirle una foto, o incluso ir a su casa para alentarlo, la identificación del DT con la ciudad y con los hinchas fue tal que hasta se permitió un efusivo festejo una vez consumado el regreso a la Premier League.

El juego vistoso de su equipo, que supo presionar en todos los sectores del campo y buscar permanentemente el arco contrario ante cualquier rival, le valió los elogios de sus pares y el respeto del medio inglés. Hasta Pep Guardiola, uno de sus máximos admiradores, llegó a decir que Bielsa era “el mejor entrenador del mundo”. Steven Gerrard, ahora DT de Aston Villa, dijo unas semanas atrás que a Bielsa todavía se lo iba a valorar más cuando se fuera. Ese tiempo ha llegado.

En esta temporada, Leeds apenas consiguió cinco victorias en 26 partidos. Una marca muy pobre incluso para un equipo cuyo principal objetivo es asegurar la permanencia en la Premier, más allá de las expectativas que había luego de la gran campaña anterior. Pero con un presupuesto muy lejano a los de las potencias de la liga, para Leeds la idea central era seguir asentándose y, en todo caso, aspirar a clasificarse a las copas europeas en el año próximo. Está claro que la debilidad del equipo ahora fue determinante para que los directivos del club tomaran una decisión difícil de asumir, dado lo que Bielsa construyó.

El Director de fútbol, Víctor Orta, añadió en el comunicado: “Desde su llegada al Leeds United, Marcelo ha tenido un impacto enorme en el club, a una escala que no había visto antes. Ha creado un legado, supervisando importantes mejoras en las infraestructuras de Thorp Arch, uniendo a los seguidores y a los jugadores, y ofreciendo un camino claro para la transición de los jugadores jóvenes al primer equipo”.

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

27 de Febrero de 2022