Liga Española de Fúlbol: En un polémico partido, Real Madrid venció al Athletic de Bilbao

Con un discutido penal cobrado por el VAR, el equipo de Zinedine Zidane se consolidó en la punta de la tabla. Sergio Ramos fue el autor del único gol.

El final de la Liga española está cada vez más cerca y tanto el Real Madrid como el Barcelona se roban todo el protagonismo. Es que ambos equipos están peleando hasta lo último para poder quedarse con el título, que hasta el momento, parece tener dueño y sería el equipo de Zinedine Zidane. El domingo el Real Madrid visitó al Athletic de Bilbao y en un encuentro que dejó más dudas que certezas en cuanto al arbitraje, los "Merengues" se quedaron con los tres puntos, tras vencer por 1 a 0 al conjunto local. El VAR tuvo que intervenir durante el juego y le otorgó un penal a la institución madrileña, después de que Dani García pise a Marcelo dentro del área. Con este triunfo el Madrid alarga la diferencia a siete puntos sobre el Barcelona, que jugará más tarde ante el Villarreal y deberá ganar para seguir con la chance de arrebatarle el título a su clásico rival en las últimas fechas del torneo español. El partido estuvo marcado por varias polémicas, la primera se dio a los 70 minutos cuando el VAR le informa al árbitro que le cometieron una falta a Marcelo dentro del área y debía sancionar penal, Sergio Ramos, capitán del equipo, no dudó y marcó el 1 a 0. La segunda llegó a los 75 cuando dentro del área del Bilbao, Sergio Ramos pisó a Raúl García en una jugada sin posesión de pelota pero no fue revisada por el árbitro y causó la molestia de todos dentro del campo de juego. Aunque a dos minutos del final, el Real Madrid pudo ampliar la diferencia con una buena jugada colectiva entre Vinicius Jr, Toni Kroos y Benzema, que quedó mano a mano con el arquero pero no pudo definir de la manera que esperaba.

Fuente.- https://www.minutouno.com