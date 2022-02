El Taladro y el Ciclón igualaron 0-0 por la fecha 1 de la Zona A en la Copa Liga Profesional Fútbol (LPF) 2022. Ricardo Centurión hizo su debut oficial para el conjunto que comanda Pedro Troglio. Banfield y San Lorenzo empataron 0-0, por la fecha 1 de la zona A en la Copa Liga Profesional. El Taladro y el Ciclón se midieron en el estadio Florencio Sola y el encuentro contó con el debut oficial de Ricardo Centurión en el conjunto de Pedro Troglio. En la próxima jornada de la Copa LPF 2022, los de Diego Dabove visitarán a Sarmiento de Junín, que viene de ganar por la mínima ante Atlético Tucumán. Por su parte, los de Boedo deberán hacer lo propio ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien este domingo deberán enfrentar de visitante a Racing Club. El primer tiempo no contó con grandes emociones en el Sur, pero si con gran intensidad desde el aspecto físico. La visita no logró acercarse al arco rival con gran peligro y no logró rematar a los tres palos en toda la primera mitad, mientras que el dueño de casa se mostró con mejor cara que su rival y logró concretar dos chances de gol muy nítidas, pero en las cuales Sebastián Torrico dijo presente bajo los tres palos del Ciclón.

En el minuto 20 de la primera parte, el Taladro tuvo una pelota parada que Juan Álvarez tomó la responsabilidad de patear. Cuando todos pensaban que iba a arrojar un centro al corazón del área, la pelota cambió su trayecto se fue cerrando y tuvo que intervenir Torrico para enviarla al córner.

Luego, en el minuto 42, los locales recuperando en mitad de cancha, se lanzaron de contra y Juan Manuel Cruz envió una pelota rasante que logró conectar Agustín Urzi, pero el arquero del Cuervo volvió a responder.

Ya en el complemento, que contó con la lluvia como ingrediente agregado, la tónica del encuentro no varió, pero los locales mermaron en su rendimiento y en la dinámica que costaron en el primer tiempo. Por su parte, los de Troglio lograron tener mayor fluidez y claridad a la hora de manejar la número cinco, aunque no lograron transformar ese dominio en situaciones claras de convertir.

La formación de Banfield

Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos, Matías Romero, Juan Álvarez, Agustín Urzi y Juan Manuel Cruz. DT: Diego Dabove.



La formación de San Lorenzo

Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Yeison Gordillo, Nicolás Fernández, Nicolás Fernández Mercau, Ezequiel Cerutti; Ricardo Centurión y Adam Bareiro. DT: Pedro Troglio.

Fuente.- https://www.tycsports.com

12 de Febrero de 2022