El argentino se quedó con el galardón por el tanto que convirtió de rabona con la camiseta del Tottenham ante el Arsenal. El gol que el

argentino Erik Lamela convirtió de rabona en el duelo de su entonces equipo, el Tottenham, contra el Arsenal, por la Premier League el pasado 14 de marzo, se quedó con el premio Puskás al mejor de 2021. El futbolista argentino, que actualmente milita en las filas del Sevilla de España, fue galardonado en la gala en la que se entregará el The Best al mejor futbolista del año, tanto en la rama masculina como en la femenina. Este evento, que se realiza de forma virtual, entrega también trofeos al mejor jugador, entrenador y arquero. “En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta qué tan especial había sido el gol. Simplemente convertí el gol y comencé a correr con mis compañeros”, dijo Lamela al agradecer el premio. El mediocampista se hizo presente en la ceremonia a través de una video conferencia.

Y, consultado sobre los otros goles que ha hecho en su carrera a través de este lujoso recurso, el ex River Plate explicó: “No suelo practicar este remate, es algo que normalmente viene en un segundo cuando busco la mejor forma de pegarle a la pelota”.

En lo que respecta al Puskás, la FIFA había dado a conocer los 11 nominado iniciales en noviembre pasado y luego anunció los tres que llegaron a la gran final, entre los que se destacaba el del argentino Lamela, quien vistiendo la camiseta del Tottenham le marcó un gol de rabona al Arsenal por la 28ª jornada de la Premier League. La jugada la había iniciado el galés Gareth Bale, desde la derecha, con un centro largo a la otra banda, que recibió el lateral español Javier Reguilón, que dio el pase a Lucas Moura, para que el ahora futbolista del Sevilla anotara el que fue declarado mejor tanto del año en la Premier.

Los otros dos finalistas fueron el checo Patrik Schick, con un tanto marcado con su selección, el 14 de junio, contra Escocia desde la mitad de la cancha en un duelo de la Eurocopa 2020, y el iraní Mehdi Taremi, por una espectacular chilena con el Porto contra el Chelsea, el 13 de Abril por los octavos de final de la Champions League.

El gol de Lamela se convierte así en el sucesor del tanto del surcoreano Son Heung-min, también del Tottenham, ganador del premio en 2020. La conquista fue seleccionada por un jurado internacional integrado por un panel de FIFA Legends y, por otra parte, por los aficionados de todo el mundo registrados en el sitio de la FIFA. Los dos grupos de votantes del jurado tuvieron el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que integró cada grupo (es decir, los votos de FIFA Legends y los de los aficionados representaron la mitad del total), según indicó la Casa Madre del fútbol mundial en su portal web.

17 de Enero de 2022