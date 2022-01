Lewandowski recibió su segundo premio The Best este lunes en Zúrich. El polaco que juega en Bayern Múnich se impuso por sobre Messi y alcanzó a Cristiano Ronaldo en la tabla histórica de ganadores.

Robert Lewandowski ganó el premio The Best 2021 este lunes en Zúrich. La FIFA se lo otorgó por segunda vez, luego de haberlo conseguido en 2020, y de esta manera superó a Lionel Messi y Mohamed Salah. Con este, el polaco que juega en Bayern Múnich alcanzó a Cristiano Ronaldo en lo más alto de la tabla histórica. Lewandowski ganó el The Best FIFA 2021 tras un año inolvidable. Lewandowski, de 33 años, vivió una temporada 2020/21 brillante. Culminó la Bundesliga con 48 goles y nueve asistencias en 40 encuentros disputados. Además, en diciembre cerró con 19 gritos por el torneo local. Pero el gran año para el atacante polaco no culmina ahí porque le arrebató el récord a Gerd Müller, histórico delantero alemán, como máximo goleador de una misma temporada de Bundesliga por haber anotado 41 tantos en 29 partidos disputados.

Cuántos premios The Best 2021 ganó Robert Lewandowski y cómo está la tabla histórica

Es la segunda vez que Lewandowski gana el premio a mejor futbolista del mundo, según la FIFA. Este galardón se entrega desde 2016 y Cristiano Ronaldo se llevó los dos primeros, luego fue el turno de Luka Modric.

En 2019 Lionel Messi rompió la racha y pudo levantar el trofeo, pero en 2020 el ganador fue el polaco, quien repitió este año y alcanzó al portugués en lo más alto.

Robert Lewandowski, el máximo ganador histórico de The Best junto a Cristiano Ronaldo

Con dos trofeos, Lewandowski es el futbolista que más veces obtuvo el premio al mejor jugador del mundo junto con el delantero de Manchester United. De esta manera, luego de la polémica que se generó por no haber sido condecorado en el Balón de Oro, el polaco comienza el 2022 con un gran reconocimiento.

Reconocimiento a Cristiano Ronaldo por su logro en Portugal

Cristiano Ronaldo fue premiado por la FIFA por haberse convertido en el máximo goleador histórico a nivel selecciones por lo hecho con Portugal.

La FIFA le entregó el premio The Best 2021 a Robert Lewandowski, que se impuso por sobre Lionel Messi y alcanzó a Cristiano Ronaldo como ganador del premio en dos oportunidades.



Alexia Putellas ganó el The Best 2021

Alexia Putellas, la española de Barcelona que ya había ganado el Balón de Oro, se quedó con el Premio The Best a la mejor jugadora del año.

Lionel Messi, en el once ideal de la FIFA

El equipo ideal de la FIFA en 2021 incluyó a Lionel Messi, uno de los candidatos a ganar el premio The Best a mejor jugador. Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Ruben Dias, Leonardo Bonucci; Jorginho, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski y Lionel Messi.

Estefanía Banini, en el once ideal de la FIFA

El once ideal del fútbol femenino de la FIFA incluyó a la volante argentina Estefanía Banini, que juega en el Atlético Madrid de España.

"La verdad que es un honor para mí pertenecer a este once con jugadoras espectaculares. Estoy muy agradecida por formar parte", declaró.

Christiane Engler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson; Estefanía Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea; Vivianne Miedma, Marta y Alex Morgan.

Dinamarca y Finlandia, el premio a mejor hinchada

La FIFA le entregó el premio The Best a los hinchas de Dinamarca y Finlandia por sus muestras de unidad luego de que Christian Eriksen sufriera el infarto en pleno partido durante la Eurocopa 2021.

Thomas Tuchel, el mejor director técnico del mundo

El premio The Best al mejor director técnico de 2021 fue para Thomas Tuchel, quien dirige el Chelsea, equipo al que llevó a ganar la Champions League.

Emma Hayes, la mejor entrenadora del mundo

El premio The Best a la mejor entrenadora de 2021 fue para Emma Hayes, que dirige al Chelsea de Inglaterra.

La Selección de Dinamarca recibió el Premio Fair Play

La FIFA le entregó el premio Fair Play a la Selección de Dinamarca y su equipo médico por las maniobras que realizaron durante la Eurocopa 2021 para salvar a Christian Eriksen, que sufrió un infarto en pleno partido y se recuperó.

Erik Lamela, ganador del Premio Puskas

El argentino Erik Lamela, actual jugador de Sevilla, ganó el Premio Puskas a mejor gol de 2021 por su golazo de rabona en el clásico entre Tottanham y Arsenal.

Edouard Mendy, el mejor arquero del mundo

El premio The Best al mejor arquero de 2021 fue para Edouard Mendy, que ataja para la Selección de Senegal y fue campeón de la Champions League con el Chelsea

Christiane Endler, la mejor arquera del mundo

El premio The Best a la mejor arquera de 2021 fue para Christiane Endler, nacida en Chile y que se desempeña en Olympique de Lyon tras su paso por París Saint-Germian.

El reconocimiento de FIFA a Christine Sinclair

En los premios The Best le entregaron un premio a la trayectoria a Christine Sinclair. La goleadora canadiense que se desempeña el Portland Thorns de Estados Unidos, que alcanzó los 188 goles, y contando...

Arrancó la ceremonia de The Best

La FIFA dio inicio al evento donde se entregará el premio al mejor jugador del mundo, con Lionel Messi convocado, mejor jugadora, mejor entrenador y entrenadora, mejor arquero y arquera, el premio Puskas, el once masculino y el once femenino. Además, el premio Fair Play.

La ceremonia se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo vía streaming ya que será transmitido por la señal de FIFA TV y el canal de YouTube de la FIFA. A su vez, como de costumbre, vas a poder seguirlo en la pantalla de TyC Sports y también el minuto a minuto de la gala en la web de TyCSports.com.

The Best FIFA: todos los nominados para el premio 2021

Los finalistas a mejor jugador:

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)



Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)



Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Los finalistas a mejor entrenador:

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)



Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)



Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Los finalistas a mejor arquero:

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)



Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)



Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Los finalistas al Premio Puskas:

Érik Lamela (ARG) – Arsenal FC vs. Tottenham (Premier League - 14 de marzo de 2021)



Patrik Schick (CZE) – República Checa vs. Escocia (Eurocopa 2020 - 14 de junio de 2021)



Mehdi Taremi (IRN) – Chelsea FC vs. FC Porto (Champions League - 13 de abril de 2021)

Las finalistas a mejor arquera:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)



Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)



Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Los finalistas a mejor entrenador de fútbol femenino:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)



Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)



Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Las finalistas a mejor jugadora:

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)



Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)



Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Cuántos premios The Best tiene Lionel Messi

La Pulga irá por su segunda conquista de este trofeo que se otorga desde 2016 y que hasta el momento tan solo conquistó en 2019. Entre los máximos favoritos que quedaron fuera de la nominación final se destacan Cristiano Ronaldo, ganador en las primeras dos galas, y Kylian Mbappé.

Qué es The Best, el premio que entrega la FIFA

El primer antecedente del The Best son los FIFA World Player, que se entregaron entre 1991 y hasta 2009 para reconocer al mejor futbolista del año, pero más tarde, entre 2010 y 2015 se fusionaron con France Football para otorgar en conjunto el Balón de Oro. Finalmente, y a partir de 2016, se crearon los The Best que persisten hasta la actualidad.

Todos los ganadores del premio The Best en su historia

2020 - Robert Lewandowski



2019 - Lionel Messi



2018 - Luka Modric



2017 - Cristiano Ronaldo



2016 - Cristiano Ronaldo

17 de Enero de 2022