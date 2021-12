La tenista argentina no podrá jugar el primer Grand Slam del 2022. Conocé los motivos de su decisión. La tenista argentina Nadia Podoroska comunicó a través de sus redes sociales que no jugará el Australian Open - que comienza el próximo 17 de Enero - y que tampoco podrá volver a las canchas hasta Marzo de 2022. "Lamento comunicar mi baja del Australian Open por los problemas físicos contra los que luché a lo largo de esta última temporada. Aunque en este tiempo aprendí a convivir y a competir con dolores, el proceso de recuperación para sanar mi cuerpo definitivamente requiere más tiempo. Por eso, junto a mi equipo de Tenis Positivo decidimos no volver a competir hasta marzo de 2022. En estos momentos estoy partiendo rumbo a Alicante, donde continuaré con mi rehabilitación para volver a estar al 100% cuando llegue el momento de salir a la cancha", expresó la N.º 84 en el ranking WTA

Y agregó: "Me encuentro bien, acompañada por la gente que quiero y por un equipo de profesionales que busca lo mejor para mi carrera y para mí salud. Gracias a cada una de esas personas y a ustedes por acompañarme siempre".

Posteo de Nadia

Cuál es la lesión de Nadia Podoroska, que le impide jugar el Australian Open

Según comentó su kinesiólogo, Diego Méndez, la tenista sufre de una tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un problema en el tendón del músculo que está ubicado en la cara posterior del muslo (cerca de la cadera)

"Fue un dolor que me empezó muy progresivo. Nosotras las tenistas vivimos permanentemente con dolores. Pensé que era una contractura. Lo empecé a tratar como un dolor leve, pero siguió empeorando", contó Nadia a principios de este mes.

Y añadió: "Fui a la kinesióloga, estaba en un torneo de Guadalajara. Fue un proceso muy largo. Pasé por diferentes etapas, el isquiotibial, la cadera, se me iba hacia la espalda, el ciático. Al seguir compitiendo y seguir entrenando era bastante difícil identificar qué lesión era. Pero era algo que me permitía seguir jugando. Hasta que llegó un punto que estaba bastante desentrenada".

Las tenistas argentinas que podrían jugar el Australian Open

Son dos: por un lado Paula Ormachea (212º), quien buscará meterse en el cuadro principal a través de la qualy, y por el otro María Lourdes Carlé (261º), quien tiene un panorama mucho más difícil ya que deberá esperar que se bajen ocho tenistas para rocíen ahí ingresar a la clasificación del torneo.

Peligra la presencia de Novak Djokovic en el Australian Open

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de tenis y quien jamás confirmó si se vacunó contra el coronavirus, no jugará la ATP Cup en Sidney entre el 1 y 9 de enero, y está cada vez más en duda su presencia en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año a disputarse en Melbourne entre el 17 y 30 de enero.

"Novak no irá a la ATP Cup en un 99 por ciento. Está entrenando acá en Belgrado pero decidió saltarse ese torneo", publicó el periódico serbio Blic.

Djokovic, de 34 años, ganó nueve veces el Australian Open, las últimas tres de forma consecutiva, y tiene en caso de jugar muy buenas perspectivas de romper el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con el español Rafael Nadal, quien no precisó si estará en el torneo, y el suizo Roger Federer, inactivo por una lesión hasta mediados de 2022.

En el caso de que Nole decide jugar en Melbourne Park, debería confirmar si está vacunado, ya que la organización del Grand Slam exige que lo estén los tenistas, su entorno y demás miembros de equipo, o de lo contrario deberán presentar una exención médica que lo justifique.

29 de Diciembre de 2021