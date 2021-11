El Equipo Chevrolet YPF se coronó campeón 2021 del Súper TC2000 con Agustín Canapino en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el 5° título de la escudería y el 2° junto al piloto de Arrecifes. Además, el campeonato de marcas 2021 quedó en manos de Chevrolet. Agustín Canapino: "¡Somos campeones! Parece mentira, si no se sufre, no vale". "Una carrera muy intensa. Quiero agradecer a todo el Equipo Chevrolet YPF, a Chevrolet, a YPF y a todo el Equipo Pro Racing, por haber confiado en mi viejo para iniciar este proyecto, le puso todo lo que tenía, y hoy lamento mucho no haber podido festejar este título con él. Pero siento que me acompañó muchísimo y me acordé de él en todas las vueltas, sobre todo cuando se largó a llover muy fuerte, porque ahí la carrera se puso más difícil". "Fue una definición terrible, con mucha adrenalina". "Gracias al trabajo que hicimos junto a todo el equipo, sobrevivimos y llegamos 3°". "Sentí a mi viejo presente todo el tiempo y compartí este título junto a mi hermano".

Gentileza.- Sergio Di Stilio

28 de Noviembre de 2021