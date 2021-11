El inglés de Mercedes pudo adelantar a su rival y venció en la competencia en el Autódromo de Interlagos. El neerlandés de Red Bull fue segundo y mantuvo la punta del campeonato. El podio lo completó Valtteri Bottas. Lewis Hamilton logró un triunfo clave en sus aspiraciones por lograr su octavo título en la Fórmula 1. El inglés venció en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, nueva denominación de la fecha brasileña, y demostró un gran rendimiento en su Mercedes que le permitió ganarle el mano a mano a Max Verstappen, que con su Red Bull fue segundo, pero se mantiene en la cima del campeonato. El podio lo completó Valtteri Bottas (Mercedes). En el inicio de la carrera Verstappen le devolvió las gentilezas a Bottas y le ganó la primera posición como hizo el finlandés el sábado en la carrera sprint. Red Bull logró un 1-2 al inicio ya que Sergio “Checo” Pérez también superó al finlandés de Mercedes, que vio un buen avance de Hamilton quien partió desde la décima posición.

En el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, el inglés ganó cinco lugares al cumplirse la primera vuelta, luego dio cuenta de Charles Leclerc (Ferrari) y al quedar detrás de Bottas también lo dejó atrás ya que recibió la orden de dejarlo pasar y se puso tercero detrás de los dos coches austriacos.

Hamilton fue por “Checo” Pérez quien debió custodiar a su compañero de equipo para evitar que el británico se ponga segundo y ataque al neerlandés. A partir de la vuelta 15ª el séptuple campeón mundial empezó a acercarse al mexicano con el fin de ponerse a menos de un segundo de diferencia y poder aplicar el DRS, el sistema que le entrega más velocidad al auto que viene detrás por una mejor entrada de aire en el alerón trasero.

Fue en el giro 18ª cuando Hamilton superó a Pérez en la “S de Senna”, pero el azteca lo volvió a sobrepasar al final de la recta opuesta. Sin embargo, en el giro siguiente el inglés repitió en el mismo lugar el adelantamiento a Checo, que luego no pudo recuperar la posición de escolta como en la ronda anterior. De esta forma los dos rivales al título 2021 ocuparon las primeras posiciones y la carrera creció en emoción. En ese momento el trámite ingresó en una estrategia de ajedrez por ver quién de los dos ingresaba primero a los boxes para hacer el cambio de gomas. El análisis previo de Pirelli entregó dos detenciones. Luego Hamilton buscó ponerse a menos de un segundo para poder aplicar el DRS y adelantar a Verstappen, quien ingresó a su segunda parada en el giro 40º, mucho antes de lo que se esperaba y puso gomas duras. Con esto Hamilton quedó como puntero de la carrera. Sin embargo cuatro vueltas más tarde Hamilton hizo su segunda detención (gomas duras) y Verstappen recuperó el mando. Con la detención de Bottas, el inglés se puso segundo y fue por Max a quien estuvo a punto de superar en el giro 48º cuando ambos casi se tocaron y se pasaron en la curva al final de la recta opuesta. En las rondas siguientes el británico fue por su oponente, intentó repetir la maniobra, pero no pudo. Aunque en la vuelta 58ª pudo dar cuenta del neerlandés y saltó a la vanguardia de la competencia. En el final de la carrera Lewis pudo sacar una diferencia de más de un segundo y plasmó la victoria en la carrera brasileña. Fue escoltado por Verstappen que igual sigue liderando el campeonato. El podio lo completó Bottas.

“Intentamos todo lo que pudimos en el día de hoy. A pesar de todo perdimos ritmo, pero igual nos divertimos. Al final de la carrera tuvimos que cuidar el auto, pero estoy confiado en que vamos a remontar”, dijo Verstappen que le lleva 14 puntos a Hamilton y quedan 78 en juego.

Hamilton celebró su sexto triunfo en el ejercicio 2021 y agradeció el apoyo de la afición brasileña. “Es increíble el apoyo que me dan. Luego de Silverstone es donde me dan más apoyo. Qué carrera, pero el equipo hizo un gran trabajo hoy para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. De último a recibir otra penalidad de cinco lugares. Algo que me dijo mi papá cuando salí último en una carrera de F3 ‘tienes que sobreponerte’”.

El top diez lo completaron Checo Pérez, Leclerc, Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine) y Lando Norris (McLaren).

La próxima fecha será el venidero fin de semana cuando comenzará la exclusión en Medio Oriente de la Máxima que correrá por primera vez en Qatar en el Autódromo de Losail por lo que será una pista desconocida para todos los pilotos y equipos algo que se repetirá en Arabia Saudita y en Abu Dhabi, ya que si bien se volverá a correr en Yas Marina, ese circuito sufrió modificaciones.

