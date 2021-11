El conductor televisivo confirmó que en las elecciones del 19 de Diciembre irá por la presidencia de Independiente. Habrá tres listas en busca del sillón de Avellaneda.

El periodista Fabián Doman confirmó que será candidato a presidente de Independiente en una lista en la que estará acompañado por el intendente de Lanús Néstor Grindetti, de vice primero, y del periodista Juan Marconi como vice segundo. “A Moyano no lo saco yo, lo saca el socio si participa. Si no participa sigue Moyano”, contó Doman en el programa Un Buen Momento de Radio La Red.

Las frases más destacadas de Doman

"Moyano pierde las encuestas pero no por la diferencia que aparece en Twitter"

"El club requiere que estemos 24 horas en el club. Basta de dirigentes que lleguen a las 19.00, se tomen un café, deleguen todo en el secretario general, se van a las 20.00 y manejan todo por teléfono. Se necesita estar desde las 8 de la mañana. Queremos que se vaya a votar en el estadio y en la sede de Boyacá"

"Acabamos de hablar con Favio Fernández. Mi intención es que coordine la cuestión económica. Debe ser la persona que más conoce de la economía de Independiente".

"Acá no hay mesías, acá no hay milagros. Aclaro que no conozco a Galperin (CEO de Mercado Libre), porque pusieron que sponsorea mi candidatura"

"El gran problema es lo económico, esto se arregla con gestión. Lo que no hay es gestión ni profesionalismo. Estamos tratando de saber cuál es el padrón, estamos tratando de que se vote con DNI. Esto es de 1920, mirá los debates en los que estamos"

Tengo carpetas: ¿cuánto debemos pagar por Cecilio Domínguez en enero por Benavídez, por Gastón Silva? Por el Tucu Hernández, 350.000 euros. A la AFIP le debemos 300 millones de pesos, más deudas a AFA, por contingencias de juicios. A Gonzalo Verón: 181 millones de pesos, ¿cuántos partidos jugó? A Martín Campaña, 41 millones de pesos. A Belgrano, por Rigoni, 35 millones de pesos. Más la deuda con el plantel. De los monotributistas, hay 226 contratados con seis meses de deuda"

"Tenés problemas financieros producto de que el club fue cooptado por un sindicato. Solucionar esto no es tan fácil, nos va a llevar un tiempito"

Además, no definió si se le renovará el contrato al actual entrenador del plantel profesional. "Hay que hablar con Falcioni, hay que reconocer que se arremangó con lo que pudo. El equipo se cayó con la venta de Seba Palacios".

"La primera gestión de Moyano fue buena, sacó a Independiente de una situación complicada. Nos sacó campeón, con Holan y Kohan (el preparador físico). Todos creímos en Moyano en la primera gestión"

"Yo no voy a permitir que los abogados de Independiente dejen vencer los plazos. Quiero que me lo expliquen. Lo primero que quiero cambiar, es urgente al equipo de abogados. Quiero tener a todos en la mesa para que me expliquen lo que hicieron. Si lo del juicio de Gonzalo Verón es como me lo cuentan, es una vergüenza"

"El fútbol lo vamos a profesionalizar bajo la conducción política del club. Sin managers que decidan sin consultar. No conocemos el contrato del Rolfi. Hay una desinformación absoluta sobre lo que pasa en el club. No es lo mismo el Rolfi con una cifra u otra", definió.

"Tenemos una idea, entre vocales titulares y suplentes haya seis mujeres".

3 de Noviembre de 2021