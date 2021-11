Consiguió sus primeros puntos WTA con apenas 14 años, está número 13 en el ránking ITF y es considerada la Junior nacional con más futuro. Las referencias en Sabatini, Serena y Podoroska. Una jornada histórica se vivió el lunes en el Buenos Aires Lawn Tennis, donde se puso en marcha el cuadro principal del Argentina Open femenino, el torneo que marcó el regreso del circuito WTA a nuestro país después de 34 años. Y en un día nublado y fresco en el club porteño, la gran alegría celeste y blanca fue el triunfo de Solana Sierra, quien venció por 6-2 y 6-4 a su compatriota Sol Faga, de 17 años y proveniente de la qualy, y consiguió su primera victoria en un certamen del circuito más importante del tenis femenino.

La marplatense, con la misma edad que su rival y ubicada en el 1.019° escalón del ranking mundial, dio así otro paso importante en una carrera que recién está comenzando, pero que va en franco ascenso. Considerada la junior nacional con más proyección -es la número 13 del ranking ITF de esa categoría-, desde que consiguió su primer punto WTA con apenas 14 años no paró de crecer. Y aunque algunos hasta se animan a trazar un paralelismo entre sus primeros pasos y los de la gran Gabriela Sabatini y a comparar su estilo de juego, muy agresivo, con el de una leyenda viva como Serena Williams, ella sigue trabajando duro, con los pies sobre la tierra.

"No esperaba que se diera todo tan rápido. Pero toda la expectativa que se va generando cuando consigo algún resultado bueno no me mete presión. Al contrario, me motiva", aseguró en charla con Clarín tras su positivo debut en el certamen porteño, el primero para ella en este nivel, al que ingresó gracias a una invitación de la organización. "Estoy muy feliz ahora. Me pone muy contenta ser parte de un evento tan grande y haber conseguido acá mi primer triunfo WTA".

Su talento natural con la raqueta -que su papá Omar descubrió casi de casualidad cuando fueron a pelotear en una cancha durante unas vacaciones familiares- llamó la atención desde muy temprano. Pero su gran despegue fue en 2019, año en el que ganó dos títulos en torneos J5, uno en Lambare (Paraguay) y otro en Córdoba, además de alcanzar las semifinales en el W15 de Buenos Aires y aparecer por primera vez en el ranking mundial, el 21 de octubre, en el 1.148° lugar.

"Al principio lo tomaba como un juego, pero de a poco se fue volviendo algo más serio. Me gusta entrenar, me gusta viajar y conocer personas y lugares. Eso es lo más lindo del tenis, que te permite viajar por el mundo", contó la marplatense.

Tras un 2020 complicado por la pandemia, arrancó con todo este 2021. A nivel profesional, llegó a las semifinales del W15 de Santa Margarita de Montbui (España). Y en juniors, cumplió un sueño, porque disputó tres de los cuatro Grand Slams. En Roland Garros y Wimbledon no pudo superar la primera ronda. Pero brilló sobre las canchas duras del US Open - un torneo que sueña con ganar algún día - y llegó hasta semifinales.

"Fue una semana inolvidable. La mejor de mi carrera hasta ahora. Me sentí cómoda con las canchas, con el ambiente, con la superficie, con todo lo que rodeaba el torneo. Y jugué muy bien, tuve partidos muy exigentes y pude sacar adelante casi todos", recordó quien llegó a su charla con la prensa con una remera con la leyenda US Open 2021. "Ese torneo me hizo dar cuenta de cómo tengo que jugar y cómo tengo que competir. Desde entonces trato de seguir por ese camino".

Esos buenos resultados y este gran momento son consecuencia de un crecimiento integral.

"Este es uno de los mejores años de mi carrera. Y todavía falta... Si miro cómo estaba jugando a principios de año y lo comparo con cómo estoy jugando ahora, mejoré muchísimo. Tengo mucho por crecer todavía, pero siento que en cuanto a lo tenístico, estoy más sólida y más agresiva. Y también creo que mejoré mucho en cuanto a lo mental. Eso lo trabajo con mi psicólogo Claudio Sosa, tanto en los entrenamientos como afuera de la cancha", analizó.

Tanto futuro le ven a Solana en el mundo del tenis, que desde el año pasado tiene como representante a Tennium, una empresa con mucha trayectoria en el desarrollo e impulso de jugadores y en la organización de torneos (propietaria justamente del Argentina Open). Esa sociedad le abrió a la jugadora nuevas puertas.

"Es muy bueno, muy positivo. Porque por un lado, me consiguen wild cards como el que me permitió entrar a este torneo. Y además, si necesito ir a competir a Europa, puedo hacer base allá, porque ellos tienen equipos y academias en las que puedo entrenar", explicó.

Sierra -quien rompió hace unos meses su relación profesional con Bettina Fulco, que la había entrenado desde sus comienzos, y empezó a trabajar con Emilio y Leandro Arisqueta- destacó, además, que el presente de Nadia Podoroska, 84ª de la WTA y la mejor argentina rankeada, es una inspiración para seguir trabajando.

"Nadia es una referente para mí. Todo lo que logró y lo que va a lograr es increíble", aseguró la marplatense. Y agregó: "También es una motivación la posibilidad de jugar este torneo, que representa una posibilidad muy buena para todas las argentinas y para todo el tenis femenino de nuestro país".

Sierra todavía tiene camino por recorrer en el BALTC. Enfrentará en segunda ronda por otra argentina, Lourdes Carlé, o la griega Despina Papamichail (jugarán este martes). Pero ya proyecta lo que será el resto de la temporada y hasta se anima a pensar en la que viene.

“Después de este torneo voy a jugar otro WTA en Montevideo, para el que también me van a dar una wild card. Y después tres del circuito junior. Espero poder sumar puntos en esos certámenes, para subir más en el ranking. Y el año que viene, ya enfocarme en volver a disputar Grand Slams y más eventos profesionales. Sé que el camino es largo, pero confío en mi equipo y en el trabajo que estamos haciendo”, aseguró Solana, la gran promesa del tenis argentino, que festejó en una jornada histórica en el BALTC.

