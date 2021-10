Diego Zapaya logró el tercer puesto en la categoría Stock Open (+50) en la anteúltima fecha del Superbike Argentino. El Rosamonte Racing Team dijo presente en una nueva fecha del Superbike Argentino que se disputó este fin de semana en el Autódromo de San Nicolás (Buenos Aires). La quinta fecha marcó el regreso a las pistas de Adrián Silveira que finalizó cuarto en la 600 Súper Sport, una de las categorías más potentes del motociclismo argentino. Tras ocho años, dejó buenas sensaciones en su debut en esta temporada ante pilotos en pleno ritmo. Tuvo una competencia pareja que lo ubicó en el cuarto lugar, donde el triunfo correspondió al chaqueño Sebastián Salom. “Luego de 8 años y casi sin pensarlo, volvimos a la grilla de un 600 Super Sport en el Superbike Argentino. Muy contento por estar nuevamente en pista, disfrutando de esta gran pasión. Queda mucho por mejorar, paso a paso vamos a retomar el ritmo. Muchas gracias a todos mis sponsors, seguidores, amigos, y a mi familia por el apoyo en esta nueva etapa de competición” contó el misionero experimentado y campeón argentino. En Stock Open (+ 50), Diego Zapaya sumó otro gran podio para el Rosamonte Racing Team. El obereño fue contundente en su andar para alcanzar el tercer lugar detrás de Alejandro Díaz y Marcelo Reyes. Zapaya analizó el contexto en el que se encontraba y valoró una vez más estar entre los primeros, “era una pista nueva para Adrián (Silveira) y para mí. No conocía mucho y con gente que siempre gira acá más la lesión no fue fácil y restó posibilidades de no ir para adelante, pero me pude prender en el pelotón, y al final agarré buen ritmo de velocidad". También se refirió a la vuelta de Silveira al circuito y no dudó en elogiarlo “Fue muy meritorio lo de Adrián, que con una moto alquilada volvió y ahora tiene que seguir pensando en el futuro".



Esequiel Gómez, en la R3 Cup, avanzó en el comienzo y se posicionó cuarto sin perder de vista a los tres primeros, pero en pleno avance el apostoleño sufrió una caída que lo relegó en la grilla de la clasificación. La competencia fue ganada por otro misionero, Nahuel Santamaría.

En Superbike, en la categoría reina del motociclismo argentino, Luciano Ribodino tuvo un arranque de menor a mayor con la “Kawa” del Team Rosamonte. Primero se ubicó en el cuarto lugar con buen ritmo para avanzar, pero una caída lo dejó al margen del certamen, sin poder sumar puntos en esta fecha.

Gentileza.- Prensa Rosamonte Racing Team

25 de Octubre de 2021