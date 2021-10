El equipo Larrauri Racing tuvo un fin de semana accidentado en Trelew, por la décima jornada del campeonato del Turismo Nacional (TN), y tanto Manu Urcera como Leo Larrauri abandonaron la carrera por distintos motivos. La fecha 10 de la clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó durante este fin de semana en Trelew en el Autódromo Mar y Valle, no fue la esperada para el equipo. Desafortunadamente ambos pilotos quedaron fuera de la carrera antes de tiempo, Manu porque se le apagó el motor luego de un toque y Leo empezó a perder ritmo y prefirió parar para no forzar el Peugeot 408. Con respecto a Urcera, tras una tanda de entrenamientos correcta en la que concluyó 10° en la general, no pudo hacer una vuelta rápida en la clasificación por un malentendido entre los pilotos de su grupo y los comisarios deportivos en cuanto al tiempo de salida a pista. Por esto largó desde atrás en la serie, finalizó 8° en la tercera del domingo y en la final tuvo que abandonar porque se le apagó el motor luego de un toque en la vuelta 21°.

Por el lado de Leo Larrauri , está costando encontrarle un equilibrio al auto y se seguirá trabajando para rendir mejor en las dos fechas que restan de la categoría. El nacido en Granadero Baigorria fue 30° en los ensayos, 17° en la clasificación, luego concluyó 7° en la segunda serie y finalmente tuvo que quedar fuera de la carrera, en la vuelta 12°, porque empezó a perder ritmo con el auto y prefirió parar para no forzarlo. La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional será el 21 de Noviembre en Toay.

Gentileza.- Prensa Larrauri Racing

18 Octubre 2021