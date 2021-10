El Equipo Chevrolet YPF coronó un gran fin de semana en Rosario con un magnífico triunfo de Agustín Canapino en la final del Súper TC2000. El piloto de Arrecifes se impuso con el Chevrolet Cruze N° 86 y sumó puntos claves para quedar puntero del campeonato de pilotos. Por su parte, Bernardo Llaver finalizó 8° con el Chevrolet Cruze N° 2. Chevrolet lidera el campeonato de marcas. Agustín Canapino: “Ganamos en Rosario. Una carrera muy intensa, donde me retrasé en el comienzo y después nos pudimos recuperar con unas terribles peleas en pista hasta la victoria. Estoy muy contento y agradecido a todo el Equipo Chevrolet YPF. Vamos a dar pelea por el campeonato hasta la última vuelta”.

Bernardo Llaver: “Hice una buena largada, en la que pude pasar a dos rivales, pero en la curva 3 quedé por fuera de (Matías) Rossi que me dejó sin pista y me hizo perder muchísimas posiciones. A partir de ahí intenté avanzar pero no tenía buena velocidad con el Push to Pass así que se me hizo difícil. A pensar y trabajar para lo que viene”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

11 de Octubre de 2021