El piloto del Rosamonte Racing Team recibió una invitación y confirmó su participación en la máxima categoría de las dos ruedas. Será del 15 al 17 de Octubre, en el Circuito Internacional San Juan Villicum (San Juan). El Campeonato Mundial de Superbike llegará una vez más a la Argentina para disputar la duodécima fecha de su calendario 2021, en el Circuito Internacional de San Juan Villicum, del 15 al 17 de Octubre. Allí, entre los mejores pilotos del planeta estará Luciano Ribodino, el cordobés integrante del Rosamonte Racing Team que recibió una invitación especial y que repetirá la experiencia de competir en la máxima categoría con una Kawasaki del Team Pedercini Racing. La grata noticia la confirmó con orgullo el propio Adrián Silveira, el director del equipo misionero que seguirá atentamente y respaldará la actuación de su piloto.

Ribodino se mostró feliz por esta nueva oportunidad y aseguró que buscará representar de la mejor manera al país, teniendo en cuenta que junto a Leandro Mercado serán los únicos pilotos argentinos en la fecha. “Arrancamos la semana con buenas noticias. Vamos a tener la experiencia mundialista y ojalá sea de la mejor manera. Me siento feliz y orgulloso de poder representar a la Argentina y al Rosamonte Racing Team", expresó Lucho.

"Se dio todo porque me habló el piloto y colega Ezequiel Iturriez sobre la propuesta. Necesitaban un piloto para un reemplazo en el equipo Pedercini y me pusieron en contacto. Después con el dueño del equipo pudimos arreglar para correr con la Superbike. La moto es una Kawasaki, similar pero diferente a la que compito en el Campeonato Argentino. Tiene otros frenos y otra electrónica, pero creo que me voy a adaptar bien. Quiero cumplir el mejor papel posible", se ilusionó el cordobés.

La experiencia de Luciano

El piloto nacido en San Francisco, Córdoba, es integrante del Rosamonte Racing Team hace unos años y compite en el Superbike Argentino. En su trayectoria se destaca un título en al campeonato argentino de Súper Sport en la temporada 2012 y en el Superbike Argentino en 2017. A nivel internacional fue Bicampeón brasileño de Superbike y logró el título de Estadual 2018.

Rosamonte presente en el mundial

El Rosamonte Racing Team estará presente en el Mundial de Superbike de la mano de Luciano Ribodino, quien lucirá la marca del equipo misionero en los laterales de la Kawasaki. "Tenemos que agradecer el respaldo incondicional de Rosamonte, la firma que una vez más acompañará a un piloto argentino en el máximo nivel del motociclismo mundial. La verdad estamos muy felices e ilusionados con lo que pueda hacer Luciano. Es un gran piloto y trabajamos con mucho profesionalismo durante todo el año. Es un premio para Luciano y confiamos en el potencial que tiene arriba de la moto. Este será un gran desafío y una experiencia única, que seguramente nos hará crecer como equipo", expresó feliz Adrián Silveira, agradeciendo a la familia Hreñuk por el acompañamiento de siempre.

El mejor motociclismo del mundo

El Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike es uno de los principales eventos deportivos en el ámbito del motociclismo internacional desde su creación en 1988. Para 2021, y tras haber superado con éxito la situación global de pandemia, cumple su temporada número 34 y continúa atrayendo a grandes figuras de las dos ruedas, con una base global de admiradores que continúa expandiéndose rápidamente, año tras año.

Esta competencia se celebra en 13 países de cuatro continentes, con un total de 13 fechas a lo largo de la temporada, entre abril y noviembre, con Argentina como una de las fechas más atractivas y convocantes del calendario. Pilotos de distintas nacionalidades despliegan todo su talento y habilidad para representar de la mejor manera a las cinco principales fábricas que concurren en el Campeonato.

Tras un año particular sin público, el WorldSBK terminó 2019 con grandes cifras de concurrentes en los circuitos: 708.000 espectadores y una cobertura televisiva de 19.362 horas totales, que alcanza a más de 100 países en todo el mundo. El Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike presenta una audiencia internacional que confirma el lugar destacado que ocupa en el calendario mundial de los deportes de motor.

Las dos ediciones pasadas en Argentina, llevadas a cabo en el Circuito Internacional San Juan Villicum, fueron de las carreras de mayor concurrencia global para las temporadas 2018 y 2019.

Prensa Rosamonte Racing Team

6 de Octubre de 2021