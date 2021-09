El Equipo Chevrolet YPF ganó este domingo con Agustín Canapino la carrera final del Súper TC2000 en el Circuito San Juan Villicum y sumó importantes puntos para la pelea por el título 2021 de la categoría. Además la escudería logró el 4° puesto con Bernardo Llaver, otro gran resultado en función del campeonato de marcas. Agustín Canapino, dijo, “ganamos en San Juan". "Agradezco a todo el Equipo Chevrolet YPF por el excelente trabajo". "Ayer hicimos la pole en clasificación y después cometí un exceso en la largada de la carrera clasificatoria que me costó varios puestos, cosa que lamento porque son puntos que perdí, soy perfeccionista y no me gusta equivocarme, pero de todo se aprende y eso es lo importante. "La final fue perfecta, pudimos llegar a la punta rápidamente y después tuvimos un mano a mano muy intenso con Julián (Santero)". "Fue una pelea de mucha estrategia y pude contenerlo para llevarme un triunfo muy importante para el campeonato.”.

Bernardo Llaver, mencionó, “hicimos una buena carrera. Si bien tuvimos un comienzo complicado, donde perdí varias posiciones por quedar enredado con los rivales, después pude aprovechar el buen rendimiento del auto para avanzar y llegar al 4° puesto definitivo". "Agradezco a todo el Equipo Chevrolet YPF y felicito a Agustín por el triunfo”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

26 de Septiembre de 2021