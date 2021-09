La cuarta fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputará desde el viernes por los caminos rurales del Municipio de la ciudad de Apóstoles se presentó en la noche del martes en la Casa del Mate. La presentación contó con la presencia de la Intendente local, María Eugenia Safrán, del Presidente de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), Ignacio “Nacho” Allende, del titular de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) Oscar Mieres, del Director de carrera Maximiliano Brunner, por la organización local estuvo Claudio Skromeda. Además, se hicieron presente los piloto Luis Quintana (Clase N6), Marcelo Kaczurek (Clase N6), Nicolás Zacharsky (Moto – Enduro 2) y Daniel Yendrika (Motos Enduro 1). Safrán dio la bienvenida y agradeció a “la AMPyNaR, a los pilotos de rally que vuelven a elegir a Apóstoles para la realización de un rally y en este caso volverán a competir durante tres días volviendo a la normalidad y aprovechando estas nuevas flexibilizaciones que se van dando. El rally es una actividad que se puede realizar al aire libre. Quiero agradecer el trabajo de todo el grupo de trabajo, en especial a Claudio Skromeda que es un apasionado y nos trasmite eso a todos”.



Un emocionado Claudio Skromeda agradeció la confianza depositada y resaltó “esto no se pudo hacer sin el compromiso de la intendenta y del grupo humano de la municipalidad, de la comisión organizadora de la Yerba Mate. Volvemos a hacer un rally completo después de dos años y estoy emocionado, por la confianza que se tuvo en mi trabajo. Es muy lindo para la Apóstoles, porque además de lo deportivo, se moviliza la economía. Agradecido con la AMPyNaR por volver a confiar en mi para llevar adelante la organización local. Y en especial de Yamil Pettersen, por la predisposición y ayuda. Hoy los caminos están listos, Maxi ya los recorrió y ya lo comprometí a Yamil para que venga el jueves a terminar las chicanas, que es lo único que falta, así el viernes ya estén todas las chicanas armadas para que los pilotos hagan la hoja de ruta. Gracias a Dios hoy podemos hacer un rally completo, después de dos años y esto era algo que soñamos todos”. “Vamos a rendirle homenaje a Horacio “Giro” Nahirñak, en homenaje al electromecánico no vidente que es de Apóstoles y trabaja en el rally Misionero, también a Oscar “Cacho” Smichowski en homenaje a uno de los pioneros del rally en Apóstoles y el Súper Especial Nocturno será Fórmula Tuerca y Todos los Deportes en homenaje al programa de Carlos García Coni que está cumpliendo 50 años y fue un pedido de la AMPyNaR”, anticipó Skromeda. En el cierre Nacho Allende, agradeció a “la intendenta María Eugenia Safrán porque gracias a su decisión la municipalidad de Apóstoles nos abrió la puerta para que podamos volver a correr. Sabíamos que empezamos en Apóstoles, pero no sabíamos cómo íbamos a seguir.

Pese a esa incertidumbre, ese fin de semana hablamos de que cuando volvamos a la normalidad hacer una fecha completa en el marco de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate y hoy estamos cumpliendo eso que hablamos, por suerte lo pudimos concretar este año. Estamos ante una gran fecha y con caminos de nivel nacional”.



“Es la anteúltima vez que hablo como presidente y quiero agradecer al equipo de trabajo de la AMPyNaR, a los pilotos que se siguen sumando y hoy somos más de 100 con cuatro pilotos de Formosa, a los intendentes que durante todos estos años se animaron a hacer rally y repito en especial a María Eugenia Safrán que nos abrió la puerta para volver a empezar. Ojalá el lunes hablemos de la mejor fecha del año del rally misionero”.



Las voces de los pilotos



El piloto local Luis Quintana resaltó: “Nosotros hicimos un repaso completo del auto y estamos ansioso por largar porque somos locales y agradecer a todos los auspiciantes que nos permiten estar presente”



A su tiempo el piloto de motos, el local Nicolás Zacharki expresó: “para mi será algo nuevo correr tres días, nos preparamos muy bien y quiere agradecer a los auspiciantes y a los amigos que nos dan una mano para que podamos estar”.



Mientras que Daniel Yendrika explicó: “Siempre es especial para nosotros correr en Apóstoles y por eso invito a los vecinos de Azara, San José, Concepción de la Sierra, y del norte de Corrientes que venga a vivir una fiesta del rally, de los autos, de las motos y de los Cuatriciclos que se sumaron al show”.



Actividad desde el viernes



La cuarta fecha tiene 106 equipos anotados. La actividad empezará el viernes en la Expo Yerba con la llegada de los equipos, las verificaciones administrativas y técnicas y el reconocimiento de los caminos, que se realizarán después del mediodía.



Por la noche, desde las 20,00 horas será el turno del Súper Especial nocturno, en la zona de la Cruz de los Milagros cercano a la Expo Yerba, que tendrá 2300 metros de extensión y combinará tierra, asfalto y empedrado y llevará el nombre de ‘Fórmula Tuerca y Todos los Deportes’.



El sábado se correrán dos tramos que se repetirán en dos ocasiones, haciendo un total de 4 Pruebas Especiales. El primer tramo tendrá 15, 5 kilómetros de extensión y se denominará Horacio “Giro” Nahirñak- Perkins y el segundo tramo tendrá una extensión de 8,5 kilómetros y se denominará Establecimiento Don Lucas-Basaraba.



El domingo se disputarán dos tramos más, pero cambiará uno de los tramos a recorrer. La actividad arrancará en el tramo Establecimiento Don Lucas-Basaraba (8,5 kilómetros) y el segundo tramo será Cacho Smichowski-Soychu que tendrá una extensión de 7 kilómetros. Así durante los tres días de carreras se recorrerán cinco tramos y serán 9 PC. Todos los tramos tendrán indicado los ingreso para el público.

Horarios



Viernes



8 a 13: Administrativa en Expo Yerba.

12 a 15: Administrativa en Expo Yerba, Motos y Cuatriciclos.

12 a 18: Caminos habilitados para recorrido.

13 a 18: Técnica previa en Expo Yerba.

19: Reunión obligatoria de Pilotos – Expo Yerba

19: Apertura Parque Cerrado - Expo Yerba

20: Largada PSE “Formula Tuerca y Todos Los Deportes”



Sábado



6 a 8: Caminos habilitados para recorrido.

8,30: Ingreso de tripulaciones a Parque Cerrado Plaza de las Madres.

11: Partida del primer auto desde parque de asistencia

11,23: Largada PE 01– HORACIO NAHIRÑAK-PERKINS (I)

11.56: Largada P.E 02– DON LUCAS-BASARABA (I)

14,29: Largada P.E 03– HORACIO NAHIRÑAK-PERKINS (II)

15,02: Largada P.E 04 – DON LUCAS-BASARABA (II)

Etapa: 50.730 metros de Pruebas Especiales y 39.570 metros de Enlaces



Domingo



8: Ingreso de tripulaciones a Plaza de las Madres

8,40: Partida del primer auto desde Parque de Asistencia

9,03: Largada P.E 05 – DON LUCAS-BASARABA (III)

9,36: Largada P.E 06 – CACHO SMICHOWSKI–SOYCHU (I)

12,09: Largada P.E 03– DON LUCAS- BASARABA (IV)

12,42: Largada P.E 04–CACHO SMICHOWSKI–SOYCHU (II)

Etapa: 30.100 metros de Pruebas Especiales y 31.240 metros de Enlaces

23 de Septiembre de 2021