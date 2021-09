Larrauri Racing no tuvo el fin de semana esperado en Alta Gracia (Córdoba) por la fecha 9 del Turismo Nacional y ya se enfoca en lo que viene. El equipo no pudo conseguir los resultados que fue a buscar al Autódromo Oscar Cabalén por la novena fecha del campeonato del TN. Leo Larrauri finalizó 21° en la carrera y Manu Urcera se vio forzado a abandonar por un toque y la posterior rotura del motor, por lo que ya se piensa en seguir trabajando para la próxima. En cuanto a Leo, en la previa al fin de semana en Alta Gracia se buscó lograr una mejora en el funcionamiento del Peugeot 408 y, si bien el resultado final (concluyó 21°) fue superior al de las dos últimas fechas porque venía de sendos abandonos, no fue un rendimiento como para conformarse y se continuará buscando una evolución de cara a la parte final del año. Por el lado de Manu, fue un fin de semana de menor a mayor hasta la carrera. El piloto de Río Negro terminó 8° en la clasificación del sábado y en la segunda serie del domingo pudo avanzar y concluir 2° para largar 6°, pero en la mitad de la carrera un toque y luego la rotura del motor no le permitieron terminarla y redondear el evento en Alta Gracia con un buen resultado. La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional será el 17 de Octubre en Trelew.

Gentileza.- Prensa Larrauri Racing

20 de Septiembre de 2021