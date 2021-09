El Equipo Chevrolet YPF subió al podio de los 200 Kms., de Buenos Aires con el binomio Agustín Canapino - Ricardo Risatti. Gran actuación con el Chevrolet Cruze #86 para finalizar 2° en la carrera especial del Súper TC2000. Con el Chevrolet Cruze #2, en tanto, la dupla Bernardo Llaver - Javier Merlo terminó en el 5° lugar. Agustín Canapino: “Estoy muy contento con el podio. El cambio de pilotos fue muy bueno, el auto funcionó bien, y si bien a uno siempre le gusta ganar, y pelea por eso, creo que sabiendo que los Renault fueron superiores todo el fin de semana, haber llegado 2° detrás de ellos es muy bueno. Este resultado nos deja bien posicionados en el campeonato. Felicito y agradezco a Caito (Risatti) por su excelente trabajo y a todo el el Equipo Chevrolet YPF”. Ricardo Risatti: “Pude largar y mantener bien la posición en la primera parte de la carrera, con intención de buscar avanzar, pero busqué cuidar el auto todo lo que pude para entregarle bien el auto a Agustín (Canapino) y después el cambio de pilotos fue muy rápido, así que mis felicitaciones y agradecimiento para Agustín y todo el Equipo Chevrolet YPF por la invitación”.

Bernardo Llaver: "Fue una buena carrera para nosotros. Excelente el trabajo de Javi (Merlo), hizo todo muy bien durante el fin de semana, no cometió errores. En referencia al auto considero que no estuvimos todo lo rápido que queríamos, no nos quedó un buen balance, pero así y todo pudimos conseguir un buen resultado en una carrera tan especial como los 200 Kms". Javier Merlo: "Largamos 6° una carrera larga y exigente y la estrategia era ingresar lo antes posible. Hicimos un cambio de pilotos muy eficaz y eso nos permitió estar entre los primeros lugares. Íbamos todos muy parejos en ese grupo y terminamos 5°, fue un buen trabajo de todo el equipo".

Gentileza.- Sergio Di Stilio

5 de Septiembre de 2021