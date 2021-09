Luego de más de un año de no tener actividades oficiales la Federación de Vóley de Misiones iniciará sus competencias oficiales correspondientes al 2021; bajo estrictos protocolos sanitarios, que ya fueron autorizados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deportes de la provincia, en el mes de Septiembre, la pelota comenzará a volar por los distintos escenarios deportivos de toda la provincia de Misiones. Una de las modalidades que tuvo un importante crecimiento en Misiones es el NEWCOM, (vóley de adultos) muestra de ello es la importante cantidad de equipos inscriptos para la liga provincial, más de 25 equipos confirmaron su presencia en sus distintas categorías +40,+50 +60 años. Para esa categoría se inscribieron equipos de Andresito, Eldorado, Montecarlo ,Puerto Rico, Capiovi,San Vicente; Aristóbulo del Valle; ,Jardín América; Apóstoles y Posadas. Todo está dispuesto para que el primer fin de semana de septiembre los deportistas realicen sus actividades en las localidades de Puerto Rico y Jardín América respectivamente.

Las Master

Las chicas del master también están ansiosas por comenzar sus competencias, el 08 de septiembre del corriente año, cerrarán las inscripciones para participar de los torneos. Se confirmó que la primera competencia se desarrollará en el polideportivo de la localidad de Candelaria el 18 de Septiembre.

Para todos aquellos que quieran sumarse o pedir información en esta categoría deben hacerlo a través del mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La novedad es que este año se abre la inscripción en master, para los masculinos.

Beach provincial

Las actividades provinciales comenzarán en el mes de diciembre, en la categoría libres, en tanto en menores se están realizando las gestiones pertinentes para para comenzar las actividades en un corto plazo.

Liga Provincial de Menores

En lo que respecta a esta liga, la misma, se dividió en 2 zonas,

Zona Sur: integrada por Posadas, Apóstoles, Concepción, San Javier, Candelaria y Garupa, las competencias comenzaran el 05 de septiembre y se habilitará 5 canchas en el predio de la Expo yerba/Polideportivo ( Apostoles), y se realizará en categorías sub 14 femenino, sub 16 ambas ramas y sub 18 ambas ramas.

Zona Centro Norte: las competencias comenzarán el 19 de septiembre en la localidad de San Javier en sub 14 y sub 18 masculino. En tanto que en Dos de Mayo también arrancan el mismo día, en sub 12 y sub 16, ambas ramas, para lo cual están preparadas 2 canchas .

Ligas provinciales

En lo que respecta a la Ligas Provinciales, una gran cantidad de equipos ya confirmaron su participación en las dos ramas, tanto femenina como masculina , cabe destacar a que aún se encuentran abiertas las inscripciones. Los interesados pueden requerir información a través del Facebook de la Federación o bien con el Sr. Cáceres Gabriel a cargo de la organización deportiva de la Federación.

Desde la Federación de voleibol de Misiones, se destaca, que todos los deportistas, directores técnicos y árbitros deberán presentar su carnet único de vacunación contra el SARS CoV2 , seguro obligatorio y afiliación FVM.

Gentileza.- Rosanna Ibarrola

1° de Septiembre de 2021