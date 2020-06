La lesión del Kun Agüero podría ser grave: son los meniscos y lo operarán en Barcelona

El delantero del Manchester City salió lesionado en la goleada ante el Burnley y, a la espera del parte oficial, su padre confirmó que se trata de una lesión meniscal y que deberá ser intervenido. Sergio Agüero volvió a lesionarse la rodilla izquierda en el partido en que su equipo, Manchester City, goleó por 5 a 0 al Burnley, por la Premier League, y su padre, Leonel Del Castillo, indicó que su hijo padeció "una lesión meniscal" por la cual sería operado entre jueves y viernes en Barcelona.

Agüero salió lesionado en la primera etapa de su primer partido de titular luego de la vuelta a la actividad tras un encontronazo con el zaguero rival Ben Mee, que terminó en penal para el City, lo que le provocó un fuerte dolor en la rodilla izquierda en la que ya había evidenciado molestias en los minutos previos. "Hablé con Sergio hace un rato y me contó que se le trabó la rodilla que ya le venía doliendo en la semana. Son los meniscos, por lo que mañana le harán una resonancia magnética y van a ver la gravedad de la lesión. Calculo que entre jueves o viernes lo van a operar en Barcelona, donde lo hicieron la última vez", afirmó el padre del Kun. La referencia tiene que ver con que dos meses antes del Mundial de Rusia 2018 Agüero fue a Barcelona para someterse a una artroscopía en la misma rodilla y eso le permitió llegar en buenas condiciones al certamen. Por lo pronto el objetivo que tiene Manchester City es llegar de mínima a los cuartos de final de la Champions League, para lo que debe jugar ante el Real Madrid la vuelta de los octavos, en Inglaterra, luego de ganar 2-1 en la ida jugada en el Santiago Bernabéu. "Sergio me dijo que seguro son los meniscos, porque sino la rodilla le bailaría en caso que fuera más grave. Después, si es por el ánimo, él siempre está bien", expresó Del Castillo en dialogo con La Red. "Lo que pasa es que él venía sintiendo dolores por la falta de actividad y los médicos del club sabían que en cualquier momento podía pasarle algo. Pero después de la operación estará cinco o seis días en Barcelona y volverá a Manchester para la recuperación. Me dijo que quería hacerlo ahora para llegar a jugar la Champions League", anunció el padre de Agüero, antes incluso del parte médico oficial del club inglés.

PEP (on Aguero) 💬 It doesn't look good. He felt something in the knee.

We will see tomorrow. We will see what he has. He will struggle in the last month. He has some pain in his knee

We will see. The doctor said tomorrow is the next test but it doesn't look good.

