El Equipo Chevrolet YPF festejó un nuevo podio con Agustín Canapino tras obtener el tercer puesto en la final de Súper TC2000 en La Pampa, por la fecha 7 del campeonato. Bernardo Llaver, por su parte, completó una exigente competencia en el 6° lugar. Agustín Canapino: “Logramos un podio en La Pampa. No fue la mejor carrera, sinceramente, porque no tuve una buena largada y perdí una posición ahí, y después lo intenté con Pernía que fuimos muy parejos y no lo pude pasar, él manejó muy bien y se me hizo muy difícil superarlo. Nos llevamos un podio que suma para el campeonato y ahora a pensar en los 200 Kilómetros”.

Bernardo Llaver: “Creo que hoy nos recuperamos un poquito de lo de ayer, largué 9° y terminó 6°. Me voy con algo de gusto a poco porque creo que teníamos para más, pero cometí un error cuando me fui afuera y rompí el piso del auto, y eso me hizo perder rendimiento y no pude seguir peleando por avanzar”.

Gentileza.- Sergio Di Sitilo

16 de Agosto de 2021