El jugador argentino partirá en las próximas horas a París para cerrar su incorporación al PSG. Relaciones tan intensas dejan marcas. En la alegría y en la tristeza. Lionel Messi entró llorando en el auditorio de Barcelona para hablarle al hincha catalán que todavía no termina de digerir su partida. Ahí mismo donde el presidente Joan Laporta, hace tres días confirmó lo que nadie quería escuchar. El ciclo se terminó. Nada más queda por hacer. Y la emoción desbordó a todos. Faltaba la palabra del protagonista, nada menos. Mientras en simultáneo las negociaciones para ordenar la logística del pase a PSG se intensifican en Francia, el hombre que generó esta sacudida mundial todavía está en España. Y sus primeras palabras para explicar fueron entre lágrimas y con la voz entrecortada. “No sé si voy a poder hablar. En este último día estuve pensando, dándole vueltas... para ver qué podía decir. No me salía nada. Estaba bloqueado como lo estoy todavía ahora.

Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto. El año pasado, cuando se armó el lío del burofax lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no.

Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Que era lo que más queríamos. Siempre eso estuvo delante, estar en nuestra casa y disfrutar de la vida que tenemos en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa”. Y continuó: “Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad.

Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos. Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos. Crecí con los valores de este club y traté de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todos. Espero que eso quede de mí a parte de lo que tuve la suerte que tuve de darle cosas al club. Pasé cosas hermosas y malas, pero todo me hizo crecer”.



En un largo discurso, explicó: “Barcelona me hizo ser la persona que soy hoy. Di todo por este club y por esta camiseta, desde el primer día hasta el último. Me voy conforme. Me hubiera gustado que la despedida sea de otra manera, con público y en la cancha. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Pero no lo quería de esta manera. Me hubiera gustado una última ovación de la gente, que coreen mi nombre. Los extrañé mucho durante toda la pandemia. Hace un año y medio que no los veo, que es lo que hubiera querido”.

Su familia y compañeros, presentes

En la sala pudo verse a Antonella, su esposa, y a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que ocuparon la primera fila frente al escenario. Algunos jugadores, dirigentes, fotógrafos y periodistas completaron la audiencia de la esperada rueda de prensa.

Antes de comenzar las preguntas los aplausos lo volvieron a emocionar, otra vez se quebró en llanto. “Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Sin duda. Tuve momentos duros, difíciles, muchas derrotas. Pero al día siguiente volvías a entrenar y tenías revancha. De esto ya no se vuelve. Es el final en este club”.

Le pidieron que recuerde un momento especial en Barcelona y mencionó: “Debutar, el momento el que arrancó todo, es lo que más recuerdo”.

No profundizó en las razones de su salida. Apenas reafirmó las palabras de Laporta: “Ya lo dijo él. Estaba todo listo y no se pudo hacer por el tema de la Liga”, explicó Messi. Él se quería quedar y el club quería que siguiera. Pero los complejos y estrictos reglamentos de La Liga respecto del respeto del tope salarial y el Fair Play financiero, hicieron imposible la aceptación del nuevo contrato.

Acerca de las versiones que lo cuestionan por no haber hecho algo más para facilitar su renovación, explicó: “Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible para quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Ahora quería y no se pudo”.

El futuro

“Nos vamos a adaptar. Vamos a estar bien. Es un cambio difícil, pero tenemos que asimilarlo con mi familia. Y empezar otra vez”, fue lo primero que dijo cuando habló del desarraigo de Barcelona.

Cuando le preguntaron si su continuidad deportiva sería en Paris Saint Germain, comentó: “Es una posibilidad”. Para luego ampliar: “Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”.

Mientras tanto, los medios franceses dicen que PSG tiene prevista para este lunes una nueva rueda de prensa con Messi, pero en París, para hablar sobre su llegada al nuevo equipo. Una negociación exprés en medio de versiones y la confirmación de un cambio que nadie podía imaginar.

Lionel Messi llora al comienzo de una conferencia de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona

Foto.- Joan Monfort - AP - Lionel Messi, emocionado durante su despedida de Barcelona

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

8 de Agosto de 2021