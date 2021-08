El jugador argentino y estrella del Club Barcelona Leo Messi no seguirá ligado al club. Así lo afirmó en un tuit el equipo.- FC Barcelona - @FCBarcelona_es ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona -.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", dice el comunicado del club. Debido a esto, explica el comunicado, "Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club".

Algunos datos de Messi

Messi nació el 24 de Junio de 1987 en Rosario, Argentina.

De niño, a Messi se le diagnosticó una deficiencia de la hormona del crecimiento. A los 13 años, fichó por el Fútbol Club Barcelona y se trasladó a España. Como parte del contrato, el FC Barcelona aceptó pagar los tratamientos hormonales de Messi.

Messi es el mayor goleador de todos los tiempos del FC Barcelona y de la La Liga de España.

Ganador del Balón de Oro, o futbolista del año, un récord de seis veces: primero estableció un récord de cuatro años consecutivos (2009-2012), y después lo ganó de nuevo en 2015 y en 2019.

Ganó la Bota de Oro europea en seis ocasiones: 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 y 2018-19.

5 de Agosto de 2021