El piloto alemán, que había terminado en segundo lugar, fue sancionado porque su vehículo no cumplió con una disposición reglamentaria. El piloto alemán Sebastian Vettel, quien había arribado en segundo lugar en la pista, fue descalificado el domingo por la tarde porque su vehículo no cumplió una disposición reglamentaria, una vez finalizado el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la undécima prueba del Mundial de la máxima categoría automovilística. El cuatro veces campeón del mundo, de 34 años, fue sancionado por la Federación Internacional (FIA) porque su monoplaza de la escudería de Silverstone “no cumplió con el reglamento técnico”. De acuerdo a lo revelado por los comisarios técnicos presentes en el Hungaroring de Budapest, el expiloto de Red Bull y Ferrari, que había terminado la carrera en segundo puesto detrás del francés Esteban Ocon (Alpine), no contó “con la suficiente cantidad de combustible” en el tanque de su automóvil.

La disposición reglamentaria indica que cada vehículo debe exhibir “un mínimo de un litro de combustible para ser analizado”, pero el Aston Martin número 5 solamente tenía “0,3 litros de combustible” en su interior.

Entonces, luego de deliberaciones entre comisarios y autoridades de la escudería británica, “la FIA procedió a descalificar” al piloto germano, quien ni siquiera llevó el automóvil al parque cerrado, según reflejó un informe de Marca.

De esta manera, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial y actual líder del torneo, heredó el segundo puesto en el podio, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) subió un puesto y terminó tercero.

Fuente.- https://www.minutouno.com

2 de Agosto de 2021