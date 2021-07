El apostoleño Alessio Zein se entrenó el fin de semana en el Autódromo Ciudad de Oberá junto otros dos pilotos del team. Con posibilidades de sumar un nuevo piloto misionero, el Rosamonte Racing Team tuvo una sesión de entrenamientos el sábado con la presencia de Alessio Zein, un apostoleño que podría hacer su debut en las próximas fechas del Superbike Argentino. Luego del primer contacto con moto de la estructura misionera en el autódromo Ciudad de Oberá, Zein contó sus sensaciones, "Tuve una excelente oportunidad de probar para el Rosamonte Racing Team gracias a Adrián (Silveira) que me dio la posibilidad de entrenar hoy (sábado), como también de Nahuel Santamaría y a los mecánicos que me acompañaron en algo que me entusiasma para lo que implicaría estar en el Superbike Argentino".

El joven de 24 años admitió sentirse muy cómodo con la moto, aunque aduce que faltan más pruebas para seguir mejorando, pero sostuvo que el balance es positivo, "En resumen fue un gran entrenamiento, muy feliz de poder vivir esta experiencia con el Rosamonte Racing Team". El oriundo de la capital de la yerba mate viene de una familia que practica el Enduro. Compitió en la especialidad desde los 10 años con una Z50 y luego pasó doce años en el BMX, siendo uno de los referentes de la especialidad a nivel nacional e internacional. "En el Motociclismo de Pista fui subcampeón en la categoría 200 B (zonal) y otros campeonatos zonales que se corrían en Concepción de la Sierra (Misiones). Las motos siempre fueron mi pasión desde chico ya que mi papá, "Totio" Zein (su padre) me inculcó esas ganas por las dos ruedas", aclaró. De esta manera, el Rosamonte Racing Team evalúa sumar a Zein en sus filas. Así, acompañaría al equipo conformado actualmente por Luciano Ribodino, Nahuel Santamaría, Esequiel Gomez y Diego Zapaya.

Gentileza.- Prensa Rosamonte Racing Team

26 de Julio de 2021