El Equipo Chevrolet YPF completó la sexta fecha de Súper TC2000 en Paraná con dos pilotos entre los seis mejores de la final. Agustín Canapino y Bernardo Llaver terminaron 5° y 6°, respectivamente, con sus Chevrolet Cruze. Por su parte, Tomás Gagliardi Genné arribó 15° con el tercer auto de la escudería. Agustín Canapino: “Largamos muy bien, quedó 1°, me ilusioné, pero después no rendía mi conjunto auto y motor y me pasaron fácilmente, por lo que me dediqué a terminar la carrera. Seguiremos trabajando con todo el equipo para poder ser más competitivos y recuperarnos en la próxima carrera”. Bernardo Llaver: “Muy buena largada y buenas primeras vueltas, llegué a estar 3°, pero después fui perdiendo ritmo con el auto, considero que nos faltó velocidad, ya nos había pasado ayer que no éramos del todo rápidos en las rectas, y en definitiva eso nos hizo retroceder un poco y terminar 6°”.

Tomás Gagliardi Genné: “Carrera complicada para nosotros. Tuvimos una largada lógica, pudimos ganar algunos lugares, con buen ritmo al principio, pero después se cayó mucho y, la verdad, me costaba mucho mantener la posición. Se hizo larga la competencia y el push to pass no me alcanzaba para pelear por avanzar. A trabajar para lo que viene”.

Gentileza.- Sergio Di Stilio

19 de Julio de 2021